Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов

Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Военкоматы играют ключевую роль в подготовке граждан к военной службе, организации призыва, военно-патриотическом воспитании граждан, решении многих других вопросов, связанных с обеспечением обороноспособности нашей страны.

Невозможно переоценить вклад сотрудников военных комиссариатов в выполнение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, Президентом России В.В.Путиным, по достижению целей специальной военной операции. Проводя активную работу по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту, военкоматы укрепляют боевую мощь Российских Вооруженных Сил и тем самым приближают нашу победу в СВО.

Этому способствует и постоянное взаимодействие между военным комиссариатом Самарской области и органами исполнительной власти региона, консолидация ресурсов на приоритетных направлениях нашей совместной деятельности.

Так, с 1 февраля 2026 года единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта увеличена до 2,2 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма составляет теперь 2,6 млн рублей. Особое внимание уделяется социальной поддержке наших героев и их семей. Перечень мер, реализуемых в этой сфере на территории региона, – а на сегодняшний день их 47, – постоянно расширяется.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за профессионализм, верность долгу, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Отдельная благодарность ветеранам военных комиссариатов, чей самоотверженный труд заслуживает самой высокой оценки.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев