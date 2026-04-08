Ученый рассказал, ждать ли россиянам холодов в мае

В первой половине мая в европейской части России ожидается возвращение так называемых «черемуховых» холодов с заморозками. Впоследствии прогнозируется еще одна волна похолодания, однако менее значительная по интенсивности, заявил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

«Традиционные майские холода будут, конечно. Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до 0 градусов и чуть ниже», — рассказал Любов в разговоре с РИА Новости. По его словам, в течение дня температура воздуха будет подниматься до положительных значений. Он отметил, что речь идет о так называемых «черемуховых» холодах, которые обычно приходятся на первую или вторую декаду мая и совпадают с периодом цветения черемухи. Ученый подчеркнул, что такие холода обязательно наступят.

По словам Любова, представление о том, что в средней полосе России после первых мартовских теплых дней температура будет только повышаться, не соответствует природным реалиям. Эксперт пояснил, что весной наблюдается чередование теплых и холодных периодов: за волной потепления следует похолодание, затем снова повышение температуры. При этом с течением времени интенсивность холодных волн уменьшается, и к июню они практически полностью прекращаются.