Самарские школьники меняют город

В Самаре определены лучшие инициативы школьных команд.

Главное о проекте:

9 районов — 9 команд. Ребята представляли идеи по двум направлениям: события и благоустройство территорий вокруг школ. Реализация всех проектов-победителей начнется уже в ближайшие 2–3 месяца

Проект-победитель Кировского района: «Поле возможностей».

Модернизирнизация старого школьного стадиона в многофункциональный спортивный комплекс. Здесь появятся трибуны для зрителей и современные тренажёры. Пользоваться объектом смогут школьники любого возраста. Теперь уроки физкультуры, секции и активные перемены станут ещё интереснее и доступнее. Стадион превратится в центр притяжения для детей, где каждый найдёт занятие по душе: от лёгкой атлетики до силовых тренировок.