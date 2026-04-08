Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников

Злоумышленники начали рассылать ссылки, замаскированные под видеозаписи ДТП, базы данных пропавших людей или онлайн-плееры. При переходе по таким адресам на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение.

Эксперты советуют не открывать сомнительные ссылки, особенно полученные через мессенджеры, и относиться к ним как к потенциальной угрозе.

Ранее сообщалось, что аферисты обманывают школьников, представляясь сотрудниками учебных центров и рассказывая о «новых электронных дневниках», чтобы получить доступ к деньгам детей, пишет Самара-АиФ.