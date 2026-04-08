Тольяттинец отобрал золото у женщины в подъезде

В конце марта текущего года в Отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в подъезде одного из домов на улице Шлюзовой, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили заявительницу, составили ориентировку с приметами предполагаемого грабителя, которую направили наружным службам полиции. Оперативники установили и опросили очевидцев происшествия, провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близлежащих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленника.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде сотрудников органов внутренних дел попытался скрыться. После непродолжительной погони местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у 56-летнего безработного тольяттинца полицейские изъяли золотые украшения, принадлежащие заявительнице.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. Задержанный пояснил, что похищенные ювелирные украшения он планировал сдать в ломбард, но не успел, так как спустя час после случившегося его задержали полицейские.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Похищенное имущество возвращено законной владелице.