Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец отобрал золото у женщины в подъезде
Жительница Безенчука напала с ножом на сына
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец отобрал золото у женщины в подъезде

115
В конце марта  текущего года в Отдел полиции по Комсомольскому  району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в подъезде одного из домов на улице Шлюзовой, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили  заявительницу,  составили ориентировку с приметами предполагаемого грабителя, которую направили наружным службам полиции. Оперативники установили и опросили очевидцев происшествия, провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близлежащих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленника.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде сотрудников органов внутренних дел попытался скрыться. После непродолжительной погони местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у 56-летнего безработного тольяттинца полицейские изъяли золотые украшения, принадлежащие заявительнице.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. Задержанный пояснил, что похищенные ювелирные украшения он  планировал сдать в ломбард, но не успел, так как спустя час после случившегося его задержали полицейские.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского  района СУ Управления МВД России по г. Тольятти  в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2  ст.161 УК РФ "Грабеж". Похищенное   имущество возвращено законной владелице.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
