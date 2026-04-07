Мошенники обманули 28-летнего тольяттинца

В Тольятти за помощью в полицию обратился 28-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников и пояснил: у него есть автомобиль и он хотел купить на него летние шины. Постоянно просматривал различные сайты в интернете, и наконец нашел нужный комплект. Продавец заверил, что никаких проблем с доставкой не будет, если перечислить аванс на указанный расчетный счет, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По просьбе незнакомца тольяттинец перевел на две банковские карты свыше 35 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал отвечать на сообщения и звонки.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет.