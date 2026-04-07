В Жигулёвске местный житель обвиняется в краже из частного дома, совершенной в 2019 году

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в 2019 году по признакам преступления предусмотренного п.а ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Обвинение следователи полиции предъявили ранее судимому за имущественные преступления 30-летнему уроженцу Кинель-Черкасского района, чей генетический материал совпал с профилем ДНК, изъятым с улики.

В 2019 году в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску за помощью обратилась жительница микрорайона Александровское Поле. Женщина заявила, что вернувшись из длительной командировки, обнаружила хищение имущества и бытовой техники из своего дома.

В ходе оперативно-следственных мероприятий на месте происшествия среди прочих вещественных доказательств эксперт-криминалист обнаружил и изъял мундштук, не принадлежащий хозяйке дома.

Следователем по изъятому на месте происшествия материалу назначалась биологическая экспертиза. Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль ДНК мужчины эксперты занесли в федеральную базу данных.

Оперативно причастных к хищению установить не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и экспертных исследований, сотрудники органов внутренних дел установили личность злоумышленника.

Генетический профиль, выделенный из биоматериала, изъятого с мундштука, совпал с данными преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление.

Сотрудникам полиции осужденный дал признательные показания. Он пояснил, что проникнув в чужой дом в 2019 году, похитил имущество и в спешке потерял свой мундштук.

В настоящее время следователем подозреваемому предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Следователями представителю потерпевшей разъяснен порядок искового производства для возмещения ущерба.