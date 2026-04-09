Ко Дню домашних животных 11 апреля телеканал «Лапки LIVE» (входит в «Цифровое Телесемейство») провёл опрос на своих ресурсах. Больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками. А доля собачников составила 42%.

Почти столько же хозяев собак (41%) мечтают не расставаться с питомцем и брать его на работу. А работать в офисе вместе со своими котиками хотели бы лишь 29% хозяев, при этом более 35% кошатников обожают с работы наблюдать за их проделками на камеру.

Забавно, что почти 70% собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днём рождения и новым годом и преподносят им игрушки и угощения. А кошатники — чуть более 30%.

Несмотря на то, что котики правят интернетом, соцсети заводят чаще для собак (31%) и лишь 22% для кошек. О съёмках питомца в кино также мечтают больше хозяев собак (38%) и всего 15% владельцев кошек.

62% собачников отмечают, что их питомцы любят смотреть телевизор, реагируя на звуки и изображения других животных, в то время как кошки делают это реже и избирательнее (38% кошатников).