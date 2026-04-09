На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками

Ко Дню домашних животных 11 апреля телеканал «Лапки LIVE» (входит в «Цифровое Телесемейство») провёл опрос на своих ресурсах. Больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками. А доля собачников составила 42%.

Опрос телеканала «Лапки LIVE» показал, что больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками. А доля собачников составила 42%. Почти столько же хозяев собак (41%) мечтают не расставаться с питомцем и брать его на работу. А работать в офисе вместе со своими котиками хотели бы лишь 29% хозяев, при этом более 35% кошатников обожают с работы наблюдать за их проделками на камеру.

Забавно, что почти 70% собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днём рождения и новым годом и преподносят им игрушки и угощения. А кошатники — чуть более 30%.

Несмотря на то, что котики правят интернетом, соцсети заводят чаще для собак (31%) и лишь 22% для кошек. О съёмках питомца в кино также мечтают больше хозяев собак (38%) и всего 15% владельцев кошек.

62% собачников отмечают, что их питомцы любят смотреть телевизор, реагируя на звуки и изображения других животных, в то время как кошки делают это реже и избирательнее (38% кошатников).

54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
09 апреля 2026, 09:59
Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной... Общество
Работодатели из Самары рассказали, как поздравляют сотрудников с днем рождения
08 апреля 2026, 11:50
В опросе работающих горожан о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 69% респондентов (56% — с одобрением, 13% — без... Общество
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
07 апреля 2026, 09:58
Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 33%. Общество
В центре внимания
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
