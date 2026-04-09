54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем

В опросе SuperJob в честь 65-летия полета Юрия Гагарина приняли участие представители экономически активного населения.



54% самарцев считают, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников заметно меньше — 24%.



Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин (58% против 51% соответственно). Молодежь — чаще тех, кто старше: среди респондентов до 35 лет — 62%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 43%.



64% горожан со средним профессиональным образованием также одобряют идею сделать 12 апреля праздничным днем, а среди обладателей высшего образования сторонников 44%.



Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости: «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов»; «Это наша гордость». Противники же считают, что лишний выходной обернется прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».

Время проведения: 1—6 апреля 2026 года