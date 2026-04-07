С 6 по 18 апреля жители Самары смогут обменять мелочь на банкноты
МТС накрыла сетью 4G исторические села Кошкинского района
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
Самара - в десятке направлений, где цены на майские праздники выросли сильнее всего
Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским ЦСКА 7 апреля
в самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности

В опросе Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.


37% самарцев никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (63%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени, при этом 10% опрошенных теряют на бессмысленных обязанностях более половины времени.

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 43% против 32% соответственно. Среди горожан до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 30%, а среди тех, кому за 45, — уже 45%.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 33%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, — 29%.

Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 64% воспитателей и 63% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (58%), продавцы (57%), водители и медсестры (по 52%).

Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручения.
 

Время проведения: 17 марта — 2 апреля 2026 года

Теги: Опрос

Новости по теме
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
07 апреля 2026, 09:27
Каждый второй опрошенный (49%) читает в соцсетях новости сотрудников из привлекательных для работы компаний. Общество
16% самарцев считают себя ленивыми
06 апреля 2026, 10:40
Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 20% против 13% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (14%). Общество
Деньги, самореализация и саморазвитие: в чем заключается смысл работы для самарцев
06 апреля 2026, 09:34
Результаты опроса показали, что для большинства самарцев (75%) главный смысл работы — это деньги. Общество
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
