Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Подведены итоги участия региона во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на образовательной платформе Учи.ру. В олимпиаде от Самарской области в этом учебном году приняли участие 66 246 человек, что на 21,75% больше, чем в прошлом году.

Школьники 1-11 классов и дошкольники 5-7 лет выполняли 8 заданий, адаптированных под возраст: создавали бизнес-план с использованием нейросетей, распознавали мошеннические схемы, решали практические задачи по страхованию и финансовому планированию. Олимпиада проходила в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Банка России, Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ.

В топ-3 территорий, продемонстрировавших наибольший прирост количества участников по сравнению с прошлым, вошли: Юго-Восточное управление, Кинельское управление и городской округ Самара. Такая высокая вовлеченность школьников достигнута при поддержке министерства финансов Самарской области и Регионального центра финансовой грамотности.

Сейчас активно реализуется VIII этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — «Азбука инвестора», посвященный развитию навыков ответственного инвестирования. В рамках этого этапа проводится традиционное тестирование, результаты которого сформируют рейтинг региона.

Каждый житель Самарской области может внести свой вклад и повлиять на место в турнирной таблице нашего региона, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф. Всего 10 вопросов помогут не только оценить знания в сфере инвестиций, но и узнать много полезного о современных инструментах вложений.

Фото – Минфин РФ.

