Температурные испытания теплосетей проведут энергетики в Самаре

На этой неделе в Самаре стартуют температурные испытания тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

С 7 по 8 апреля повышенной температурой воды проверят теплосети от Самарской ГРЭС в Самарском и Ленинском районах областной столицы, в границах улицы Осипенко, проспекта Ленина, улиц Арцыбушевской, Садовой, Максима Горького и Волжского проспекта.

Далее, с 9 по 10 апреля, проверят теплосети от Безымянской отопительной котельной в Промышленном и части Советского района, в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Победы, Земеца, Береговой, Ближней, Заводского шоссе и улицы Советской Армии. Зоны проведения испытаний указаны в карточках.

Энергетики просят горожан с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения, а также не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. В случае превышения температуры горячей воды в квартире необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с соответствующей заявкой.

Обо всех повреждениях просьба сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.