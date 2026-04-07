Короткометражку «Теплеет» из Самарской области представили в финале чемпионата «АртМастерс» в Москве

Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс Регионы». В Москве, на площадке ВГИКа состоялись показы работ финалистов, где регион презентовал короткометражный фильм «Теплеет». Проект вошел в число восьми лучших игровых картин, созданных сборными командами со всей страны.

«Участие в этом престижном конкурсе - возможность для специалистов Самарской области участвовать в дальнейших чемпионатах и получать преференции в финансировании съемок, - подчеркнул руководитель Центра кинопроизводства Самарской области, продюсер короткометражного фильма «Теплеет» Марк Буров. - В рамках чемпионата я принял участие в заседании круглого стола по поддержке регионального кино. Вместе с другими участниками мы озвучивали свои предложения по развитию киноиндустрии в субъектах страны».

Чемпионат реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Участие в чемпионате открывает перед самарской командой серьезные перспективы. Все лауреаты, включая представителей нашего региона, получили приглашение в акселератор Президентского фонда культурных инициатив. По итогам обучения победители смогут побороться за грант до 100 млн рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки.

«Отечественная киноиндустрия демонстрирует активный рост и развитие. Однако существуют значительные проблемы с инфраструктурой и кадровым обеспечением, особенно в регионах. “АртМастерс” ставит перед собой амбициозные цели по выявлению и поддержке молодых талантов для развития креативной экономики в регионах, снижению оттока специалистов и обеспечению возможностей для профессиональной самореализации молодежи», - прокомментировал итоги чемпионата директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Процесс создания конкурсных работ курировали ведущие эксперты, в том числе кинорежиссер и сценарист Юрий Быков. Съемки фильмов прошли полный цикл - от разработки сценария до постпродакшна - с использованием высокотехнологичного оборудования. Ключевой площадкой для команд ПФО стала студия ООО «Разгон» в Тольятти.

«Для Самарской области участие в чемпионате “АртМастерс” - это не только конкурсный опыт, но и мотивация для дальнейшего роста. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь получала возможности для самореализации, и такие федеральные проекты дают для этого ресурсы и уверенность», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Напомним, «АртМастерс Регионы» — это масштабные командные соревнования для молодых специалистов от 18 до 35 лет. В этом году организаторы получили более 7000 заявок из 86 регионов РФ, а в финал вышли 120 человек из 52 регионов.

Фото – организаторы мероприятия