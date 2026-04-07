Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за нападения собак на ребенка в Самаре возбуждено уголовное дело
Из-за нападения собак на ребенка в Самаре возбуждено уголовное дело
«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами
«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами
В России предложили развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым
В России предложили развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым
На пляжах Самары установят более 1200 единиц оборудования к 20 июня
На пляжах Самары установят более 1200 единиц оборудования к 20 июня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Короткометражку «Теплеет» из Самарской области представили в финале чемпионата «АртМастерс» в Москве

110
Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс Регионы».

Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс Регионы». В Москве, на площадке ВГИКа состоялись показы работ финалистов, где регион презентовал короткометражный фильм «Теплеет». Проект вошел в число восьми лучших игровых картин, созданных сборными командами со всей страны. 
«Участие в этом престижном конкурсе - возможность для специалистов Самарской области участвовать в дальнейших чемпионатах и получать преференции в финансировании съемок, - подчеркнул руководитель Центра кинопроизводства Самарской области, продюсер короткометражного фильма «Теплеет» Марк Буров. - В рамках чемпионата я принял участие в заседании круглого стола по поддержке регионального кино. Вместе с другими участниками мы озвучивали свои предложения по развитию киноиндустрии в субъектах страны». 
Чемпионат реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Участие в чемпионате открывает перед самарской командой серьезные перспективы. Все лауреаты, включая представителей нашего региона, получили приглашение в акселератор Президентского фонда культурных инициатив. По итогам обучения победители смогут побороться за грант до 100 млн рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки.
«Отечественная киноиндустрия демонстрирует активный рост и развитие. Однако существуют значительные проблемы с инфраструктурой и кадровым обеспечением, особенно в регионах. “АртМастерс” ставит перед собой амбициозные цели по выявлению и поддержке молодых талантов для развития креативной экономики в регионах, снижению оттока специалистов и обеспечению возможностей для профессиональной самореализации молодежи», - прокомментировал итоги чемпионата директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.
Процесс создания конкурсных работ курировали ведущие эксперты, в том числе кинорежиссер и сценарист Юрий Быков. Съемки фильмов прошли полный цикл - от разработки сценария до постпродакшна - с использованием высокотехнологичного оборудования. Ключевой площадкой для команд ПФО стала студия ООО «Разгон» в Тольятти. 

«Для Самарской области участие в чемпионате “АртМастерс” - это не только конкурсный опыт, но и мотивация для дальнейшего роста. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь получала возможности для самореализации, и такие федеральные проекты дают для этого ресурсы и уверенность», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Напомним, «АртМастерс Регионы» — это масштабные командные соревнования для молодых специалистов от 18 до 35 лет. В этом году организаторы получили более 7000 заявок из 86 регионов РФ, а в финал вышли 120 человек из 52 регионов. 

 

Фото – организаторы мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список