Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
«Неделя космоса»: в Самаре презентовали книгу «Космические первопроходцы»

Книгу представил лектор Общества «Знание», член Общественной палаты РФ, Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Общество «Знание» запустило тематическую акцию ко Дню космонавтики во всех регионах страны. Ее участниками станут школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. В Самарской области она стартовала на площадке библиотечного коворкинга Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева с презентации издания редакционного совета Общественной палаты региона «Космические первопроходцы». Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Книгу представил лектор Общества «Знание», член Общественной палаты РФ, Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Он рассказал, что издание повествует о незабываемых событиях и героических людях-первопроходцах, которые в далекие 60-ые годы прошлого века штурмовали космос и обеспечили лидирующие позиции нашей стране в освоении космического пространства.
Лектор поделился, что автор книги Валентина Владимировна Полетаева, опираясь на личные воспоминания и рассказы непосредственных участников описанных событий в мельчайших подробностях рассказала о подготовке к победному апрелю 1961 года и о встрече Юрия Алексеевича Гагарина и пионеров отряда космонавтов на гостеприимной куйбышевской земле. 
«Уверен, что книга будет с большим интересом воспринята нашими читателями. «Неделя космоса» служит инструментом популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий в этой сфере, что напрямую связано с целями национального проекта «Космос», направленного на развитие отрасли, увеличение числа запусков, создание новых технологий и подготовку кадров», – уверен автор проекта Павел Покровский.
Кроме того, лекции Общества «Знание» для школьников и студентов Самарской области проходят на площадках учебных заведений областного центра, Чапаевска, Новокуйбышевска, Большечерниговского и Сергиевского районов.
Лекторы просветительской организации, среди которых популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Также состоятся встречи с космонавтами. 
7 апреля в рамках Космической недели прошел День единых действий – лекцию Общества «Знание» «108 минут, которые изменили мир» прочитали во всех регионах страны. 
Кроме того, провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир» и тематический квиз.
***
«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров. 

 

Фото: Общественной палаты Самарской области

 

Новости по теме
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
07 апреля 2026, 17:13
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту... Благоустройство
20
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
07 апреля 2026, 16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка... Политика
101
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
07 апреля 2026, 16:48
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в... Общество
81
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
107
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
257
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
224
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
263
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
260
Весь список