«Неделя космоса»: в Самаре презентовали книгу «Космические первопроходцы»

Общество «Знание» запустило тематическую акцию ко Дню космонавтики во всех регионах страны. Ее участниками станут школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. В Самарской области она стартовала на площадке библиотечного коворкинга Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева с презентации издания редакционного совета Общественной палаты региона «Космические первопроходцы». Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Книгу представил лектор Общества «Знание», член Общественной палаты РФ, Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Он рассказал, что издание повествует о незабываемых событиях и героических людях-первопроходцах, которые в далекие 60-ые годы прошлого века штурмовали космос и обеспечили лидирующие позиции нашей стране в освоении космического пространства.

Лектор поделился, что автор книги Валентина Владимировна Полетаева, опираясь на личные воспоминания и рассказы непосредственных участников описанных событий в мельчайших подробностях рассказала о подготовке к победному апрелю 1961 года и о встрече Юрия Алексеевича Гагарина и пионеров отряда космонавтов на гостеприимной куйбышевской земле.

«Уверен, что книга будет с большим интересом воспринята нашими читателями. «Неделя космоса» служит инструментом популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий в этой сфере, что напрямую связано с целями национального проекта «Космос», направленного на развитие отрасли, увеличение числа запусков, создание новых технологий и подготовку кадров», – уверен автор проекта Павел Покровский.

Кроме того, лекции Общества «Знание» для школьников и студентов Самарской области проходят на площадках учебных заведений областного центра, Чапаевска, Новокуйбышевска, Большечерниговского и Сергиевского районов.

Лекторы просветительской организации, среди которых популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Также состоятся встречи с космонавтами.

7 апреля в рамках Космической недели прошел День единых действий – лекцию Общества «Знание» «108 минут, которые изменили мир» прочитали во всех регионах страны.

Кроме того, провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир» и тематический квиз.

***

«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Фото: Общественной палаты Самарской области