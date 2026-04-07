В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»

9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+). В экспозиции представят работы самарского художника, выступающего под псевдонимом Вовас Крутас. Вход свободный.
Название выставки обыгрывает одну из самых распространенных реакций зрителя на современное искусство. Обычно эта фраза звучит с иронией, ставя под сомнение само понятие художественного мастерства. Но у Воваса Крутаса она обретает обратный смысл. Здесь детский рисунок – не вызов профессионализму, а приглашение к размышлению. Если ребенок действительно «может так же», то, возможно, именно в этой простоте и скрыта особая форма художественной правды.
Вовас Крутас – самарский художник, участник творческого объединения «Аксометрия ЛАБ». Он создает работы на стыке уличной культуры и личного визуального опыта. Крутас рисует с детства, но отправной точкой его художественного пути стал 2006 год, когда он создал свое первое граффити. Работы местных уличных художников стали для него первым живым опытом встречи с современным искусством вне институций. 
Одним из главных источников вдохновения для художника остается детская графика. В ней он находит ту искренность и непосредственность, что часто теряется в академической традиции. Дети рисуют не для оценки, а для себя – не то, как должно быть, а как чувствуют. Эта свобода, эта честность без правил становятся для Крутаса ориентиром в поиске собственной визуальной подлинности. Автор исследует тонкую грань между наивностью и осознанным жестом, спонтанностью и композиционным замыслом.
Выставка продлится до середины мая. Куратор – Арт Абстрактов. 
9 апреля 19.00
Вход свободный   18+
Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

 

Фото:  культурный центр «ЗИМ Галерея»

 

Теги: Самара

