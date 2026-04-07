В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм

В рамках генеральной уборки в Самаре на набережной реки Волги приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм. На следующей неделе здесь начнут отмывать скульптуры. Также специалисты подготовят порядка 145 тысяч квадратных метров газонов к цветочному оформлению. В этом году на участке от спуска под Струковским садом в направлении Речного вокзала начнут высаживать Аллею семей.



Семьи смогут посадить на Аллее крупномерную ель и внести свою лепту в озеленение общественного пространства. На каждое дерево будет вручаться соответствующий сертификат.



«Наши специалисты еще в марте приступили к стрижке кустарников и помывке брусчатки — ежедневно задействовано до семи поливомоечных машин. В ближайшее время завершим генеральную уборку и перейдем к текущему содержанию территории. В мае из оранжерей привезут 20 пальм, а первыми у нас зацветут высаженные еще прошлой осенью тюльпаны. Приглашаем семьи Самары заложить Аллею семей — высадку по заявкам планируем начать в конце мая – начале июня. Также в планах мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в начале июля», – рассказал директор МАУ «Самарская набережная» города Самары Артемий Анисимов.



В рамках генеральной уборки Самары уже проведен аварийный ремонт городских дорог на площади около 7 тысяч квадратных метров, дорожные службы города проводят помывку и ремонт дорожных ограждений, павильонов остановок общественного транспорта, производится аварийная и формовочная обрезка деревьев и кустарников и т.д.

