Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»

В ходе рабочего объезда районов глава города Самары Иван Носков совместно с первым заместителем руководителя СУ СКР по Самарской области генерал-майором юстиции Михаилом Ламоновым проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».



«В прошлом году обозначил свои замечания по благоустройству ряда общественных пространств. У подрядчика есть срок до конца апреля, чтобы их устранить. Если кто-то без объективных причин проигнорирует требование, передадим документы в Следственный комитет. Хотя честно признаю — очень не хотелось бы доходить до кардинальных мер, потому что у нас нет цели наказать. Наша цель — сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной. Но для этого каждый должен понимать свою ответственность на своем фронте работ, даже если это маленький дворик или сквер», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



В сквере Студенческом, где благоустройство выполнено по инициативе ТОС № 1, при поддержке депутатов Думы города Самары весной проведут озеленение — высадят кустарники и деревья. В Часовом сквере у жителей есть замечания по углу наклона лестничных подъемов, ведущих к общественной территории, и по качеству монтажа скамеек. По поручению Ивана Носкова в этом году тротуар и дорогу по улице Часовой от улицы Ерошевского до Ново-Садовой отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



В сквере «Солнечный», расположенном в районе Пятой просеки, на сегодняшний день часть работ не принята из‑за низкого качества выполнения работ. Подрядчику предстоит устранить замечания по всем объектам до конца апреля.



«Важно создавать комфортную и доступную среду во всех районах города с плотной жилой застройкой. Пятая просека – это один из густонаселенных районов Самары, где проживает много молодых семей с детьми. Сотрудники Следственного управления последние несколько лет тщательно отслеживают ситуацию с решением социальных вопросов жителей. К сожалению, иногда из-за недобросовестных подрядчиков страдает качество выполнения работ. Мы не останемся в стороне и при необходимости проверим работу подрядной организации, по результатам примем процессуальное решение», – сказал первый заместитель руководителя СУ СКР по Самарской области генерал-майор юстиции Михаил Ламонов.



Как подчеркнул Иван Носков, в настоящее время администрация города Самары прорабатывает с Правительством Самарской области возможность реализации инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области» в оптимально ранние сроки.

«Важно не уходить с ремонтами и благоустройством в зиму. Кстати, в ближайшее время заключим контракты на благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работа в Самаре всегда есть, ждем добросовестных подрядчиков!» – отметил глава Самары.

