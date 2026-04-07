Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»

В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».

В ходе рабочего объезда районов глава города Самары Иван Носков совместно с первым заместителем руководителя СУ СКР по Самарской области генерал-майором юстиции Михаилом Ламоновым проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».

«В прошлом году обозначил свои замечания по благоустройству ряда общественных пространств. У подрядчика есть срок до конца апреля, чтобы их устранить. Если кто-то без объективных причин проигнорирует требование, передадим документы в Следственный комитет. Хотя честно признаю — очень не хотелось бы доходить до кардинальных мер, потому что у нас нет цели наказать. Наша цель — сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной. Но для этого каждый должен понимать свою ответственность на своем фронте работ, даже если это маленький дворик или сквер», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В сквере Студенческом, где благоустройство выполнено по инициативе ТОС № 1, при поддержке депутатов Думы города Самары весной проведут озеленение — высадят кустарники и деревья. В Часовом сквере у жителей есть замечания по углу наклона лестничных подъемов, ведущих к общественной территории, и по качеству монтажа скамеек. По поручению Ивана Носкова в этом году тротуар и дорогу по улице Часовой от улицы Ерошевского до Ново-Садовой отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В сквере «Солнечный», расположенном в районе Пятой просеки, на сегодняшний день часть работ не принята из‑за низкого качества выполнения работ. Подрядчику предстоит устранить замечания по всем объектам до конца апреля.

«Важно создавать комфортную и доступную среду во всех районах города с плотной жилой застройкой. Пятая просека – это один из густонаселенных районов Самары, где проживает много молодых семей с детьми. Сотрудники Следственного управления последние несколько лет тщательно отслеживают ситуацию с решением социальных вопросов жителей. К сожалению, иногда из-за недобросовестных подрядчиков страдает качество выполнения работ. Мы не останемся в стороне и при необходимости проверим работу подрядной организации, по результатам примем процессуальное решение», – сказал первый заместитель руководителя СУ СКР по Самарской области генерал-майор юстиции Михаил Ламонов.

Как подчеркнул Иван Носков, в настоящее время администрация города Самары прорабатывает с Правительством Самарской области возможность реализации инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области» в оптимально ранние сроки.

«Важно не уходить с ремонтами и благоустройством в зиму. Кстати, в ближайшее время заключим контракты на благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работа в Самаре всегда есть, ждем добросовестных подрядчиков!» – отметил глава Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

