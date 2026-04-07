8 апреля откроется регистрация на «Тотальный диктант» в Самаре  

8 апреля стартует регистрация на участие в ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 18 апреля. В этом году в Самаре его напишут на 13 очных площадках – в учреждениях высшего образования и библиотеках.



Участники напишут текст, посвящённый детству Александра Пушкина и его взаимоотношениям с родителями, подготовленный писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени А.М. Горького Алексеем Варламовым. На площадках в Самаре его продиктуют преподаватели университетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, актеры и режиссеры, композиторы, писатели и телеведущие. В библиотеке № 5 на ул. Аэродромной, 9 диктующей станет журналист, шеф-редактор телеканала «Самара - ГИС», ведущая программ «События» и «Город-С» Виктория Шарая, в Самарской областной библиотеке для молодёжи — художественный руководитель драматического театра «Грань» Денис Бокурадзе, а на площадке Самарского социально-педагогического университета — ректор университета Светлана Бакулина,



Площадки «Тотального диктанта» в Самаре в 2026 году:

• Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, только для студентов университета (Московское шоссе, 34, ауд. 209)

• Самарский государственный социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 24, ауд. 309)

• Институт развития образования (Московское шоссе, 125А)

• Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А, отдел искусств, 2 этаж)

• Самарская областная библиотека для молодёжи (пр. Ленина, 14)

• Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8)

• Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской СМИБС (ул. Маяковского, 19)

• Библиотека № 5 СМИБС (ул. Аэродромная, 9)

• Библиотека № 8 СМИБС (ул. Николая Панова, 30)

• Библиотека № 11 СМИБС (ул. Аэродромная, 58)

• Библиотека № 12 СМИБС (ул. 22 Партсъезда, 56)

• Библиотека № 15 СМИБС (ул. Республиканская, 59)

• Библиотека № 21 СМИБС (ул. Г. Димитрова, 7).



Выбрать удобную площадку и диктующего, в чьем исполнении вы хотели бы услышать текст «Тотального диктанта 2026», можно на сайте акции https://events.totaldict.ru/venues?cityId=142 начиная с завтрашнего дня.

Фото: пресс-служба администрации Самары