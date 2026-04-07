8 апреля откроется регистрация на «Тотальный диктант» в Самаре  

В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.
8 апреля стартует регистрация на участие в ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 18 апреля.
Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
8 апреля стартует регистрация на участие в ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 18 апреля. В этом году в Самаре его напишут на 13 очных площадках – в учреждениях высшего образования и библиотеках.

Участники напишут текст, посвящённый детству Александра Пушкина и его взаимоотношениям с родителями, подготовленный писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени А.М. Горького Алексеем Варламовым. На площадках в Самаре его продиктуют преподаватели университетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, актеры и режиссеры, композиторы, писатели и телеведущие. В библиотеке № 5 на ул. Аэродромной, 9 диктующей станет журналист, шеф-редактор телеканала «Самара - ГИС», ведущая программ «События» и «Город-С» Виктория Шарая, в Самарской областной библиотеке для молодёжи — художественный руководитель драматического театра «Грань» Денис Бокурадзе, а на площадке Самарского социально-педагогического университета — ректор университета Светлана Бакулина,

Площадки «Тотального диктанта» в Самаре в 2026 году:
• Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, только для студентов университета (Московское шоссе, 34, ауд. 209)
• Самарский государственный социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 24, ауд. 309)
• Институт развития образования (Московское шоссе, 125А)
• Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А, отдел искусств, 2 этаж)
• Самарская областная библиотека для молодёжи (пр. Ленина, 14)
• Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8)
• Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской СМИБС (ул. Маяковского, 19)
• Библиотека № 5 СМИБС (ул. Аэродромная, 9)
• Библиотека № 8 СМИБС (ул. Николая Панова, 30)
• Библиотека № 11 СМИБС (ул. Аэродромная, 58)
• Библиотека № 12 СМИБС (ул. 22 Партсъезда, 56)
• Библиотека № 15 СМИБС (ул. Республиканская, 59)
• Библиотека № 21 СМИБС (ул. Г. Димитрова, 7).

Выбрать удобную площадку и диктующего, в чьем исполнении вы хотели бы услышать текст «Тотального диктанта 2026», можно на сайте акции https://events.totaldict.ru/venues?cityId=142 начиная с завтрашнего дня.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Новости по теме
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
07 апреля 2026, 18:29
В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция,  посвященная 65-летию первого полета человека в космос
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого... Общество
49
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
07 апреля 2026, 18:10
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти. ЖКХ
59
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.
07 апреля 2026, 17:59
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова. Спорт
61
В центре внимания
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
166
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
285
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
239
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
281
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
269
Весь список