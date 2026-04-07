В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.
В них приняли участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет в различных весовых категориях из Самарской области и соседних регионов.
Победителями турнира памяти Павла Иванникова стали:
Юноши:
Джиёншох Шергазиев, 46 кг, СШОР №13 «Волгарь» Тольятти
Золотой Кузенбаев, 50 кг, Оренбург
Ярослав Корчагин, 55 кг, ГАУ СШОР №1
Кирилл Меркулов, 60 кг, ЦД «Мужество»
Роман Рожков, 66 кг, Оренбург
Иван Рачиба, 73 кг, СШОР №14 Самара
Ярослав Сидоров, 81 кг, Оренбург
Иван Корольков, 90 кг, Оренбург
Сергей Догадин, 90+ кг, СШОР №14 Самара
Девушки:
Александра Зуева, 40 кг, СШОР №14 Самара
Армине Еганян, 44 кг, Оренбург
Диана Куватова, 48 кг, Оренбург
Виктория Духовнова, 52 кг, Саратов
Лидия Ратникова, 57 кг, СШОР №11 Самара
Анна Мадьянова, 63 кг, СШОР №11 Самара
Любовь Зарайская, 70 кг, ГАУ СШОР №1
Софья Давлетшина, 70+ кг, Димитровград
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО