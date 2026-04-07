В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.

В них приняли участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет в различных весовых категориях из Самарской области и соседних регионов.

Победителями турнира памяти Павла Иванникова стали:

Юноши:

Джиёншох Шергазиев, 46 кг, СШОР №13 «Волгарь» Тольятти

Золотой Кузенбаев, 50 кг, Оренбург

Ярослав Корчагин, 55 кг, ГАУ СШОР №1

Кирилл Меркулов, 60 кг, ЦД «Мужество»

Роман Рожков, 66 кг, Оренбург

Иван Рачиба, 73 кг, СШОР №14 Самара

Ярослав Сидоров, 81 кг, Оренбург

Иван Корольков, 90 кг, Оренбург

Сергей Догадин, 90+ кг, СШОР №14 Самара

Девушки:

Александра Зуева, 40 кг, СШОР №14 Самара

Армине Еганян, 44 кг, Оренбург

Диана Куватова, 48 кг, Оренбург

Виктория Духовнова, 52 кг, Саратов

Лидия Ратникова, 57 кг, СШОР №11 Самара

Анна Мадьянова, 63 кг, СШОР №11 Самара

Любовь Зарайская, 70 кг, ГАУ СШОР №1

Софья Давлетшина, 70+ кг, Димитровград

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО