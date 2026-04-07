В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция,  посвященная 65-летию первого полета человека в космос

Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие проходит в рамках Недели космоса.
На конференции собрались молодые исследователи университета. В этом году на конкурс было подано 4362 доклада, распределенных по 162 секциям, охватывающим все ключевые научные и образовательные направления университета. Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского университета», входящем в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В церемонии открытия приняли участие: Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва; Виктор Сойфер, президент университета, академик РАН; Евгений Шахматов, научный руководитель университета, академик РАН.
Ректор Владимир Богатырев подчеркнул значимость мероприятия для развития аэрокосмической отрасли: «На сегодняшний день наш университет входит в тройку лучших учебных заведений, занимающихся аэрокосмической отраслью. Мы реализуем образовательные программы и научные исследования в этой сфере, поэтому для наших студентов и аспирантов крайне важно делиться своими достижениями и опытом».
В рамках открытия с докладами выступили ведущие ученые и специалисты: Геннадий Аншаков, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», представил доклад «От чертежа до старта: инженерная школа Сергея Павловича Королева в воспоминаниях о подготовке полёта Юрия Алексеевича Гагарина». Андрей Елисеев, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. Королева, выступил с темой «Гагарин и Самара: от фактов к исторической памяти».
«Проведение молодежной научной конференции в Самарском университете им. Королева, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина, – знаковое событие для всей научно-образовательной сферы региона. Именно здесь формируется новое поколение исследователей, способных не только хранить традиции отечественной инженерной и научной школы, но и создавать технологии будущего. Поддержка инициатив студентов и аспирантов – наш приоритет, ведь именно молодые исследователи и инженеры определяют инновационный потенциал и конкурентоспособность Самарской области и всей страны», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В ходе церемонии сотрудникам Самарского университета им. Королева были вручены благодарственные письма от министерства науки и высшего образования Самарской области за активное участие в организации научно-образовательных мероприятий в регионе. Также были отмечены лауреаты стипендии имени Н. Д. Кузнецова – им были торжественно вручены дипломы. 
Конференция продолжит свою работу до 9 апреля, молодые ученые обменяются опытом и обсудят актуальные научные вопросы.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Организатор – Государственная корпорация «Роскосмос».

 

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королёва

