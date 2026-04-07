Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, дан старт масштабной акции «Сад памяти» в Севастополе, Крыму и Херсонской области. Деревья в память о 27 миллионах погибших в нашей стране в годы Великой Отечественной высаживают и в России, и за рубежом. Отдельное внимание в этом году также уделено созданию зеленых насаждений в честь погибших бойцов СВО.
В своем обращении к участникам Владимир Путин, отметил, что акция «Сад памяти», объединяет людей вокруг важной, востребованной эколого-патриотической инициативы – и во многих регионах нашей страны, и далеко за ее пределами. Ежегодно, в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, представители разных профессий высаживают в парках, скверах, аллеях, садах миллионы молодых деревьев, стремятся благоустроить родные города и поселки.
Финальные мероприятия VII «Сада памяти» пройдут в День памяти и скорби 22 июня.
Акция «Сад памяти» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проходит по поручению Президента России Владимира Путина. Именно он одним из первых высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. За годы проведения к инициативе присоединились сотни тысяч добровольцев, которые высадили уже более 160 млн деревьев в 83 странах мира. Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Фонд памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Рослесхоза.
Самарская область также по традиции присоединится к акции «Сад памяти». На территории региона запланировано проведение 51 мероприятия, в ходе которых будут проведены посадка леса и «Аллей Памяти», озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. За время акции планируется высадить более 150 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 45 га. 
Присоединиться к любой из 51 акций может каждый желающий – для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф, за каждым мероприятием закреплен ответственный, к которому можно обратиться по всем возникающим вопросам. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте. 
Центральное региональное мероприятие Международной акции «Сад памяти» состоится 10 апреля в 11:00 на территории Красноярского района Самарской области вблизи поселка Жареный Бугор. 
В ходе проведения центральной региональной Акции на площади 7 га будет высажено более 38 тысяч сеянцев сосны. 
В рамках проводимого мероприятия будут созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной, ветровой эрозии почв. 
Также жители Самарской области могут принять участие в онлайн-мероприятии «Сад памяти». Сделать это очень просто, достаточно посадить дерево или кустарник на своем приусадебном участке, в парке, во дворе многоквартирного дома и т.д. и рассказать в социальных сетях под хэштегом #СадПамяти историю своего воевавшего родственника. 

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара

Новости по теме
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
07 апреля 2026, 17:13
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту... Благоустройство
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
07 апреля 2026, 16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка... Политика
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
07 апреля 2026, 16:39
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера». Общество
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
