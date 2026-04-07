«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, дан старт масштабной акции «Сад памяти» в Севастополе, Крыму и Херсонской области. Деревья в память о 27 миллионах погибших в нашей стране в годы Великой Отечественной высаживают и в России, и за рубежом. Отдельное внимание в этом году также уделено созданию зеленых насаждений в честь погибших бойцов СВО.

В своем обращении к участникам Владимир Путин, отметил, что акция «Сад памяти», объединяет людей вокруг важной, востребованной эколого-патриотической инициативы – и во многих регионах нашей страны, и далеко за ее пределами. Ежегодно, в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, представители разных профессий высаживают в парках, скверах, аллеях, садах миллионы молодых деревьев, стремятся благоустроить родные города и поселки.

Финальные мероприятия VII «Сада памяти» пройдут в День памяти и скорби 22 июня.

Акция «Сад памяти» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проходит по поручению Президента России Владимира Путина. Именно он одним из первых высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. За годы проведения к инициативе присоединились сотни тысяч добровольцев, которые высадили уже более 160 млн деревьев в 83 странах мира. Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Фонд памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Рослесхоза.

Самарская область также по традиции присоединится к акции «Сад памяти». На территории региона запланировано проведение 51 мероприятия, в ходе которых будут проведены посадка леса и «Аллей Памяти», озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. За время акции планируется высадить более 150 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 45 га.

Присоединиться к любой из 51 акций может каждый желающий – для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф, за каждым мероприятием закреплен ответственный, к которому можно обратиться по всем возникающим вопросам. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.

Центральное региональное мероприятие Международной акции «Сад памяти» состоится 10 апреля в 11:00 на территории Красноярского района Самарской области вблизи поселка Жареный Бугор.

В ходе проведения центральной региональной Акции на площади 7 га будет высажено более 38 тысяч сеянцев сосны.

В рамках проводимого мероприятия будут созданы лесные насаждения на землях, ранее не занятых лесной растительностью, в защитных целях, связанных с повышением потенциала территории, для предотвращения водной, ветровой эрозии почв.

Также жители Самарской области могут принять участие в онлайн-мероприятии «Сад памяти». Сделать это очень просто, достаточно посадить дерево или кустарник на своем приусадебном участке, в парке, во дворе многоквартирного дома и т.д. и рассказать в социальных сетях под хэштегом #СадПамяти историю своего воевавшего родственника.

