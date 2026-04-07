Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера». В программу фестиваля вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики и вокальные мастер-классы.
В фестивале принимают участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой: уроженцы Самарской области, ныне представляющие оперное искусство на лучших сценах мира; постоянные приглашенные солисты – друзья театра; всемирно известные исполнители; ведущие дирижеры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.
«Я надеюсь, что это будет большой праздник музыки, потому что на фестивале будет очень много прекрасных исполнителей. Яркой особенностью является то, что среди исполнителей главных партий будут наши бывшие самарские земляки, которые сегодня дарят свое творчество на разных сценах мира», - подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Фестиваль открылся легендарной оперой Джузеппе Верди «Аида» – исторической драмой, музыкальной повестью о любви и неминуемой жертве. Произведение зазвучало в исполнении звезд самарской оперы и артистов Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом – художественный руководитель минской труппы Артем Макаров, народный артист Республики Башкортостан. Это не первый совместный проект самарского театра и Большого театра Беларуси. Дружеские и партнерские отношения давно объединили две театральные труппы.
Новые форматы и безусловное уважение к традициям – так характеризует фестиваль его художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов. «Мы, с одной стороны, взяли лучшие традиции прошлого, с другой стороны, мы не боимся экспериментировать и искать какие-то новые форматы – будь то концертные исполнения очень сложных опер или камерная сцена. Мне кажется, это позволяет найти некий баланс, который будет интересен и академистам, слушателям с большим опытом, и тем, кто придет первый раз», – отметил Евгений Хохлов. 
В программе фестиваля – произведения Верди, Пуччини, Слонимского, Шостаковича. Премьеры, репертуарные спектакли с участием российских и зарубежных звезд, камерные концерты, лекции и круглые столы с ведущими музыкальными критиками.
В рамках фестиваля состоялось концертное исполнение оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», приуроченное к 120-летию композитора. Первая опера Шостаковича, написанная в авангардном ключе, стала вызовом для исполнителей. «Опера «Нос» – вызов для любого театра, для коллектива – оперной труппы, оркестра, хора. И, конечно, это вызов для дирижёра. Опера сложна своим музыкальным языком, образами. Сложно взаимодействие между группами оркестра, певцами и хором. Это произведение, которое требует детальной работы и четкого понимания стиля молодого Дмитрия Шостаковича», – рассказывает дирижёр-постановщик Павел Смелков.
Еще один знаковый спектакль в рамках фестиваля – «Мастер и Маргарита». 80-летний юбилей на самарской сцене встретил легендарный оперный исполнитель, народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Сергей Лейферкус. 4 апреля он исполнил партию Понтия Пилата. По случаю юбилея поздравительный адрес артисту направил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Нужно собраться на спектакль, нужно продумать еще раз, что ты будешь делать, как ты будешь делать, чтобы публика осталась довольна. Музыка и Самара – это неотъемлемое. Это не только присутствие Шостаковича и Слонимского, но и публика, которая тянется к искусству, которая хочет слушать красивую музыку», - сказал Сергей Лейферкус.
8 апреля фестиваль продолжит опера Россини «Севильский цирюльник» (12+). Партию Графа Альмавивы исполнит Алексей Курсанов – солист Государственного театра Майнингена (Германия), уроженец Самары, победитель проекта «Большая опера» (канал «Россия-Культура»). Партию Розины исполнит Яна Дьякова – солистка Нижегородского театра оперы и балета, также родившаяся в Самаре. Спектакль пройдет под управлением Юрия Медяника, главного дирижера и художественного руководителя Тюменского филармонического оркестра.
11 апреля зрителей ждет опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+). В главных партиях – Лидия Фридман (приглашенная солистка ведущих оперных театров Европы) и Сергей Абабкин (солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»). Дирижер – Евгений Хохлов.
Фестиваль продлится до 19 апреля. Закрытие ознаменуется премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер: «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки». Две из них («Плащ» и «Сестра Анжелика») на самарской сцене будут исполнены впервые. Это совместный проект с ГИТИСом «Дебют в России».
Самарская сцена продолжает собирать мастеров мирового уровня, доказывая, что настоящее искусство не знает границ.

