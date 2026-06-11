В Самарской области продолжают расчистку Сызранки и начинают очистку еще трех водоемов

Во второй половине июня в Самарской области, как и по всей стране, стартует активный сезон восстановления водоёмов. Рыба завершает нерест, и теперь специалисты приступают к масштабным работам. В центре внимания этого года — продолжение расчистки русла реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Работы на реке Сызранке ведутся уже не первый год. Это продолжение большого проекта по оздоровлению нижнего течения реки. Ранее специалисты привели в порядок более 40 гектаров акватории на участке 1,8 км. Местные жители уже заметили перемены: исчезли бесконечные заросли, на реку вернулись лебеди и утки, рыбы стало больше. А спортсмены с водно-гребной базы теперь начинают тренировки прямо от пирса — здесь уникальная двухкилометровая «тихая» дистанция для гребного спорта.

«В прошлые годы мы уже проделали огромную работу, которая качественно изменила экологическое состояние Сызранки и подтвердила свою эффективность. Работу подрядчика продолжаем контролировать на всех этапах», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Сезон этого года — продолжение второго этапа расчистки, который рассчитан до 2027 года. Задача — очистить оставшиеся 33,7 гектаров акватории. Это улучшит условия проживания для 56,5 тысячи сызранцев.

Подрядчик хорошо знаком с объектом, знает его особенности. Ранее технике было не просто работать – на дне попадались автомобильные шины, арматура, трубы и даже старые спасательные вышки. Мусор убрали, а с илом работа продолжается. В прошлом году донных отложений извлечено почти на треть от общего запланированного объема, на 52% очистили акваторию от водной растительности. Арсенал техники позволяет работать бережно и эффективно. Например, земснаряд — главный «пылесос» для ила, который перекачивает его по пульпопроводу на расстояние до 1,5 км на карты намыва. Экскаватор-амфибия — незаменим для удаления растительности и работы на мелководье.

Еще один объект – пруд Школьный на реке Исаклинке, который находится в центре села. Здесь расположен спорткомплекс, два пляжа и набережная. Место любят и ценят 4,6 тысячи местных жителей.

Однако за годы водоём сильно обмелел и зарос. Ил местами достигает 0,5 метра, а глубина на некоторых участках не превышает 30-50 см. Из-за гниения растительности вода приобрела мутный цвет и неприятный запах.

В прошлом году разработали проект, а в этом сезоне за счет средств федерального и областного бюджетов подрядчик уже приступит к очистке. Всего планируется убрать свыше 26 тысяч кубометров донных отложений и порядка 80 кубометров водной растительности, а также поваленные деревья.

«Работы рассчитаны до 2028 года. Результатом станет не только экологическое оздоровление водоема, но и новые возможности для отдыха и спорта для тысяч жителей области», – прокомментировал Артем Ефимов.

Также в 2026 году в регионе по областной госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» приступят к расчистке озера Приказное в Нефтегорском районе и пруда Барский в Шигонском районе.