В Европе предложили полностью запретить выдачу виз российским туристам

Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. Об этом говорится в публикации фракции ХДС/ХСС в соцсети X.

В посте отмечается, что за 2025 год около 500 тысяч россиян провели отпуск в Европе. «Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим», — заявили евродепутаты.

При этом ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер раскритиковал препятствование въезду россиян в Европу. По его мнению, контакт между людьми важен, пишет Лента.