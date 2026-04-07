Представители «Движения Первых» встретились с воспитанниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД СО

В рамках заключённого соглашения Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области начал взаимодействие с региональным отделением Общероссийского общественно‑государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Состоялась ознакомительная встреча воспитанников Центра с председателем Совета местного отделения «Движения первых» городского округа Самара Даниилом Сидневым.

В ходе мероприятия участники получили подробную информацию о целях, задачах и ключевых направлениях деятельности организации, а также изучили механизмы участия в федеральных и региональных проектах.

Представитель «Движения первых» подчеркнул, что одна из ключевых задач организации - выстраивание прямого контакта между наставниками и подрастающим поколением, и продемонстрировал соответствующую презентацию.

Встреча, направленная на формирование у подростков чувства патриотизма и активной гражданской позиции, прошла в тёплой и дружеской обстановке, позволившей создать доверительную атмосферу для открытого диалога и обмена идеями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

