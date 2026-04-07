Стартовал прием заявок на юбилейный сезон телешоу «Классная тема»

С 6 апреля стартует всероссийский отбор участников юбилейного пятого сезона телешоу «Классная тема», посвященного современным учителям. Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения РФ и компании VK.

Цель шоу — выявить самых ярких педагогов страны и повысить престиж учительской профессии. В нем могут принять участие учителя биологии, географии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы из любого региона России.

Для участия необходимо пройти предметное тестирование и загрузить видеовизитку через специальное приложение ВКонтакте https://vk.com/app51730148. Прием заявок продлится до 31 мая включительно.

Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов, стратегическим — АНО «Диалог.Регион», просветительским — исторические парки «Россия – Моя история».

Главный приз для победителей — возможность снять цикл познавательных передач на федеральном телеканале «Россия». Такой формат уже доказал свою востребованность: в 2024 году в проекте приняли участие 6 644 педагога, а 35 учителей (по пять на каждый из семи предметов) вышли в полуфинал. Их видеоуроки доступны в сообществе «Классная тема» ВКонтакте.

В ближайшее время на одном из федеральных каналов выйдет цикл передач «Классная тема. Просто о сложном», созданный по итогам прошлого сезона. Именно такой шанс рассказать о своем предмете миллионной аудитории — самая ценная награда для участников.

Проект продолжает укреплять статус учителя, а педагоги – это опора просветительской политики и культурного кода новой России.