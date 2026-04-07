Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда

Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс Регионы».
Короткометражку «Теплеет» из Самарской области представили в финале чемпионата «АртМастерс» в Москве
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
«Лучший по профессии»: в регионе начался прием заявок по пяти номинациям Всероссийского конкурса 
7 апреля свой день рождения отмечает ОМОН «Смерч» (на транспорте), входящий в структуру регионального Управления Росгвардии. Специальное подразделение ведет свою историю с 1993 года.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 33-летию отряда мобильного особого назначения «Смерч» (на транспорте). В церемонии участвовали командование и личный состав ОМОН «Смерч» (на транспорте), ветераны и члены семей сотрудников. По традиции, в этот день мероприятия начались с возложения цветов к мемориальным доскам сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов поздравил спецназовцев и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

«Ежедневно вы несете службу в зоне особой ответственности, вы охраняете общественный порядок и обеспечиваете безопасность не только самарского региона, но и за его пределами. Отрадно, что вы поддерживаете те славные традиции, которые были заложены в далеком 93-ем году нашими дорогими ветеранами и бережно храните историю отряда. Уверен, что она пополнится уникальными страницами, а вы продолжите грамотно и профессионально  выполнять все поставленные перед подразделением задачи», — обратился к личному составу полковник полиции Сергей Абрамов.

Транспортный ОМОН уникальное подразделение, способное решать самый широкий спектр задач. В его составе есть кинологи с минно-разыскными собаками, которые занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, также морская служба, обеспечивающая безопасность в акватории Волги и малых рек региона. Бойцы отряда участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий и задерживают опасных преступников, оказывая содействие своим коллегам из других силовых структур.

Только в прошлом году сотрудники специального подразделения Росгвардии приняли участие более чем в 800 специальных мероприятиях. В ходе них изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. За совершение противоправных деяний бойцы ОМОН задержали более 400 человек.

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
151
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
142
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
192
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
212
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2537
Весь список