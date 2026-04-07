Пьесу и спектакль «Васса Железнова» обсудят в Самаре

7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова».

Участники встречи обсудят, почему сложный и противоречивый горьковский сюжет о Вассе Железновой сегодня звучит так остро, какие новые смыслы проступают в этом образе. К диалогу присоединятся режиссер-постановщик, художественный руководитель и артисты театра, а также филологи, театроведы и сотрудники музея. Зрители смогут задать вопросы, поделиться впечатлениями от пьесы/спектакля и стать частью открытой дискуссии о современном прочтении классики.

Встреча состоится в Горьком Центре (ул. Куйбышева, 113, 3 этаж). Вход свободный для всех желающих.

12+

Отметим также, что ближайший показ спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в театре для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15) 15 мая в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте smdtm.ru/afisha.