В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет

6 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 14:10 в Волжском районе. 71-летний водитель, управляя автомобилем LADA GRANTA, двигался по автодороге «Волжский Курумоч до автодороги Урал» со стороны г. Тольятти, в направлении г. Самара. В пути следования, на 16 км указанной автодороги, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в кювет. Мужчина госпитализирован.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:10 также в Волжском районе. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Belgee X50, двигалась по автодороге М-5 «Урал» «Москва Рязань Пенза Самара Уфа Челябинск», со стороны г. Тольятти в направлении г. Самара. В пути следования, на 1010 км указанной автодороги, нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила наезд на барьерное ограждение с последующим съездом в кювет. Женщина госпитализирована.