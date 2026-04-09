Мигранты, напавшие в Самаре на депутата, проигнорировали явку в суд

8 апреля 2026 года Самарский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор, вынесенный в отношении обвиняемых по делу о нападении на депутата Государственной Думы Михаила Матвеева и его водителя Василия Дятленко, которое произошло 18 июля 2024 года на улице 9-я Просека в городе Самаре. В ходе инцидента, спровоцированного вмешательством депутата в конфликт между мигрантами и местными жителями, трое обвиняемых нанесли Матвееву удары по голове, а Дятленко получил перелом ключицы, пишет ПроГородСамара.

Следует отметить, что на судебное заседание не явилось ни одного из осужденных. Несовершеннолетний подсудимый Арматур Б., а также двое взрослых обвиняемых — Некруз Бохиров и Мурод Мусуров — были уведомлены о дате и месте проведения заседания, однако предпочли направить через своих адвокатов ходатайство о рассмотрении дела без их личного присутствия. Мать Арматура, выступающая в качестве его законного представителя, также не присутствовала на процессе. Адвокат потерпевшего, Андрей Соколов, выразил свое принципиальное несогласие с рассмотрением дела в отсутствие обвиняемых. Тем не менее, судья Инкин принял решение продолжить процесс в соответствии с установленным порядком.

Прокурор, выступая с апелляционной жалобой, потребовал отмены приговора, вынесенного Промышленным районным судом 29 декабря 2025 года. В указанном приговоре все трое подсудимых были оправданы и освобождены из-под стражи. Прокурор обосновал свое требование существенными нарушениями процессуального характера, допущенными судом первой инстанции, что привело к необоснованному оправданию обвиняемых. В частности, прокурор указал на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и нарушения норм уголовно-процессуального законодательства.

Депутат Михаил Матвеев, присутствовавший на судебном заседании, выразил свое глубокое недовольство неявкой обвиняемых и подчеркнул важность обеспечения справедливости в данном деле. В декабре 2025 года Промышленный районный суд, несмотря на представленные доказательства, оправдал всех троих обвиняемых по статье «покушение на убийство», переквалифицировав дело на менее тяжкие составы преступлений. Некруз Бохиров был приговорен к 2 годам 10 месяцам колонии-поселения, но был освобожден в зале суда после зачета времени, проведенного в следственном изоляторе. Арматур Б. получил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, однако его освобождение произошло в связи с истечением срока давности. Мурод Мусуров был полностью оправдан, что вызвало значительное общественное возмущение.

После заслушивания позиций сторон суд объявил перерыв, назначив прения на 17 апреля 2026 года в 11:30 для дальнейшего рассмотрения дела и выработки обоснованного решения.