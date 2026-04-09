На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) столкнулось с острой нехваткой кадров. По состоянию на 8 апреля, предприятию требуется почти 200 водителей, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров, штатная численность водителей трамвая составляет 400 человек, однако фактически работают только 278. Недокомплект в этом звене достиг 31%. В троллейбусном парке ситуация еще сложнее: при потребности в 216 водителях трудятся 141 человек, что соответствует дефициту в 35%.

Помимо водителей, предприятие испытывает нехватку кондукторов и ремонтного персонала. В целом кадровый голод в ТТУ оценивается в 40% от необходимой численности.

Для привлечения сотрудников руководство использует финансовые стимулы. Водителям, прошедшим обучение в собственном учебном центре предприятия, выплачивают 200 тысяч рублей. Из этой суммы 150 тысяч выдают единовременно, остальные 50 тысяч — через полгода работы. А иногородним водителям при трудоустройстве предоставляют 100 тысяч рублей.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Новости по теме
Стоимость проезда в общественном транспорте Самары до лета повышаться не будет
02 апреля 2026, 11:48
Стоимость проезда в общественном транспорте Самары до лета повышаться не будет
Пассажиры по-прежнему будут платить 40 рублей при оплате наличными и 37 рублей при оплате банковской или транспортной картой. Транспорт
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026, 11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Два мегаполиса Москву и Санкт-Петербург изучили отдельно, не включая в общий зачет из-за масштабных различий в организации пассажирских перевозок. Транспорт
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026, 11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию. Транспорт
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
