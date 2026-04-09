Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) столкнулось с острой нехваткой кадров. По состоянию на 8 апреля, предприятию требуется почти 200 водителей, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров, штатная численность водителей трамвая составляет 400 человек, однако фактически работают только 278. Недокомплект в этом звене достиг 31%. В троллейбусном парке ситуация еще сложнее: при потребности в 216 водителях трудятся 141 человек, что соответствует дефициту в 35%.

Помимо водителей, предприятие испытывает нехватку кондукторов и ремонтного персонала. В целом кадровый голод в ТТУ оценивается в 40% от необходимой численности.

Для привлечения сотрудников руководство использует финансовые стимулы. Водителям, прошедшим обучение в собственном учебном центре предприятия, выплачивают 200 тысяч рублей. Из этой суммы 150 тысяч выдают единовременно, остальные 50 тысяч — через полгода работы. А иногородним водителям при трудоустройстве предоставляют 100 тысяч рублей.