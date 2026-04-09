Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино» (12+). Куратор от музея – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов – генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля «Каракуз фильм» Наталья Фазлыева.

Название проекта отсылает к культовому фильму Рязанова «Берегись автомобиля» (1966, 12+) и к Самаре – городу, в котором установлена скульптура главного героя кинокартины Юрия Деточкина.

«Название родилось не сразу, хотелось чего-то нового и запоминающегося, – объясняет Вячеслав Вербовой. – «Берегись кино» цепляет глаз, возникают вопросы: а зачем беречься кино, с чем тут нужно быть осторожнее? Успокою – бояться нечего! Будем показывать и обсуждать отечественное кино: как оригинальное новое, так и классическое старое. Но всегда интересное. А название здесь в первую очередь для привлечения внимания».

ПросветПроект «Берегись кино» – это серия разножанровых встреч. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы.

«Музей несколько лет вел два параллельных проекта: цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей», в рамках которого в наш город приезжали программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино страны, и лекторий «Феномены кино», организованный совместно с Киноартелью 1895, – говорит заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. – В этом году мы решили объединить существующие циклы и укрупнить формат, сделать его более междисциплинарным».

В рамках нового проекта продолжится сотрудничество с Натальей Фазлыевой. По ее инициативе реализовывался цикл «Эхо кинофестивалей». Для «Берегись кино» она вновь выступит куратором и будет формировать эксклюзивную программу показов фильмов, которых раньше не было в прокате.

«Благодаря сотрудничеству с Натальей Фазлыевой мы сможем показывать то, что раньше не доходило до широкого зрителя, – продолжает Анастасия Чекмасова. – Кроме того, у наших посетителей будет уникальная возможность не только увидеть фестивальное кино, часто редкое и недоступное, но и пообщаться с участниками кинофестивалей, актерами и режиссерами».

Перед каждым кинопоказом ПросветПроекта «Берегись кино» будет выступать эксперт с лекцией, отвечающей тематике демонстрируемого фильма, а после показа зрители смогут принять участие в совместном обсуждении материала вместе с приглашенным гостем и сотрудниками музея.

Меняется и площадка проведения кинопоказов – они будут проходить в кинотеатре «Художественный». Музей Эльдара Рязанова и Центр российской кинематографии «Художественный» имени Татьяны Ивановой связывают долгие годы профессионального сотрудничества – были организованы совместные мероприятия, включающие кинопоказы, лекции, творческие встречи и мастер-классы.

18 апреля (суббота) в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта «Берегись кино» – показ музыкального фильма российского режиссера Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» (2025, 6+).

Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров – филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля «Каракуз фильм». Перед кинопоказом он прочитает лекцию «Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма «Огниво против Волшебной скважины» (12+), а после – обсудит с посетителями кинокартину.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).