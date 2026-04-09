Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы
Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы
Писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары выступят на книжном фестивале «Платформа»
Писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары выступят на книжном фестивале «Платформа»
54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
В Самарской области состоялся 1-й Межмуниципальный слет «Практики здоровья» для старшего поколения
В Самарской области состоялся 1-й Межмуниципальный слет «Практики здоровья» для старшего поколения
До трети дешевых шин может пропасть с российского рынка
До трети дешевых шин может пропасть с российского рынка
Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»
Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»
Цены на яйца в России могут снизиться
Цены на яйца в России могут снизиться
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»

Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»

Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино» (12+). Куратор от музея – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов – генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля «Каракуз фильм» Наталья Фазлыева.

Название проекта отсылает к культовому фильму Рязанова «Берегись автомобиля» (1966, 12+) и к Самаре – городу, в котором установлена скульптура главного героя кинокартины Юрия Деточкина.

«Название родилось не сразу, хотелось чего-то нового и запоминающегося, – объясняет Вячеслав Вербовой. – «Берегись кино» цепляет глаз, возникают вопросы: а зачем беречься кино, с чем тут нужно быть осторожнее? Успокою – бояться нечего! Будем показывать и обсуждать отечественное кино: как оригинальное новое, так и классическое старое. Но всегда интересное. А название здесь в первую очередь для привлечения внимания».

ПросветПроект «Берегись кино» – это серия разножанровых встреч. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы.

«Музей несколько лет вел два параллельных проекта: цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей», в рамках которого в наш город приезжали программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино страны, и лекторий «Феномены кино», организованный совместно с Киноартелью 1895, – говорит заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. – В этом году мы решили объединить существующие циклы и укрупнить формат, сделать его более междисциплинарным».

В рамках нового проекта продолжится сотрудничество с Натальей Фазлыевой. По ее инициативе реализовывался цикл «Эхо кинофестивалей». Для «Берегись кино» она вновь выступит куратором и будет формировать эксклюзивную программу показов фильмов, которых раньше не было в прокате.

«Благодаря сотрудничеству с Натальей Фазлыевой мы сможем показывать то, что раньше не доходило до широкого зрителя, – продолжает Анастасия Чекмасова. – Кроме того, у наших посетителей будет уникальная возможность не только увидеть фестивальное кино, часто редкое и недоступное, но и пообщаться с участниками кинофестивалей, актерами и режиссерами».

Перед каждым кинопоказом ПросветПроекта «Берегись кино» будет выступать эксперт с лекцией, отвечающей тематике демонстрируемого фильма, а после показа зрители смогут принять участие в совместном обсуждении материала вместе с приглашенным гостем и сотрудниками музея.

Меняется и площадка проведения кинопоказов – они будут проходить в кинотеатре «Художественный». Музей Эльдара Рязанова и Центр российской кинематографии «Художественный» имени Татьяны Ивановой связывают долгие годы профессионального сотрудничества – были организованы совместные мероприятия, включающие кинопоказы, лекции, творческие встречи и мастер-классы.

18 апреля (суббота) в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта «Берегись кино» – показ музыкального фильма российского режиссера Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» (2025, 6+).

Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей ДемидовАнтон АдасинскийОльга ЛапшинаСергей БарковскийПолина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров – филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля «Каракуз фильм». Перед кинопоказом он прочитает лекцию «Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма «Огниво против Волшебной скважины» (12+), а после – обсудит с посетителями кинокартину.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cW1tok

