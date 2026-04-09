На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников
Самарские школьники смогут получить персональную цифровую консультацию у наставников из ГИТИС

Самарские школьники смогут получить персональную цифровую консультацию у наставников из ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на персональную цифровую консультацию абитуриентов в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники онлайн-консультаций будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

13 и 14 апреля для школьников и абитуриентов из Самарской области пройдут творческая онлайн-встреча и цифровые консультации на факультет актерского мастерства ГИТИС. Для прохождения отбора приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. В первый день консультаций, 13 апреля, мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в цифровых консультациях на факультет мастерства актера необходимо подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему - на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях ребятам нужно заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение и индивидуальное время для консультации.

«Совместный проект МТС и ГИТИС неизменно пользуется популярностью в Самарской области и привлекает к участию молодых талантов, мечтающих о театральной сцене. К онлайн-консультациям подключаются ученики и студенты из самых разных городов и сельских районов Самарской области. Проект на платформе МТС Линк стал настоящей визитной карточкой МТС и ГИТИС и с годами собирает все больше и больше участников», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

 

