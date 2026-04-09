В Самаре в ДТП пострадал водитель мопеда

8 апреля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало два человека, один погиб.

В Промышленном районе Самары в 15:11, водитель автомобиля Lada Granta - мужчина 2003 г.р., при выезде с прилегающей территории, расположенной напротив д. 44 по ул. Фадеева, создал помеху для движения мопеду Vento, под управлением мужчины 1995 г.р. (в мотошлеме), который двигался по ул. Фадеева со стороны ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. 22 Партсъезда. Водитель мопеда, потеряв рулевое управление, допустил наезд на бордюрный камень. Пострадавший водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.