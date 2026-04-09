На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон

81
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон

Самарская область представит масштабную делегацию на предстоящем СберПрайм Казанском марафоне - в забеге примут участие 671 спортсмен из разных городов региона.

Крупнейшую команду участников сформирует Самара: областной центр представят 450 любителей бега. Значительный вклад внесет Тольятти - город делегирует на марафон 179 атлетов. Кроме них на старт выйдут 16 бегунов из Сызрани, 15 - из Новокуйбышевска, 11 - из Жигулевска. А также спортсмены из других населенных пунктов области.

Ожидается, что в 2026 году Казанский марафон установит рекорд по численности участников - организаторы ждут заявки от 40 000 человек. К началу апреля слоты забронировали уже более 35 000 бегунов из 33 стран, представляющих четыре континента - Евразию, Южную и Северную Америки и Африку, а также из 84 российских регионов.

"Год назад мы зафиксировали 30 000 регистраций за две недели до старта, а в этом – почти за 2 месяца. Бег в России набирает обороты, статус марафона на международной арене растет. В этом году мы ожидаем рекорд России от Владимира Никитина, который год назад дебютировал на марафонской дистанции в Казани. Мы признательны нашим участникам и будем стараться удивлять и радовать", – пояснил основатель и директор СберПрайм Казанского марафона Вадим Янгиров.

Отметим, что среди участников забега также ожидается актер театра и кино, шоумен и импровизатор Арсений Попов. А общий призовой фонд Казанского марафона составит более 10 млн рублей.

Программа мероприятия включает дистанции для разных категорий участников. Взрослые спортсмены смогут выбрать одну из четырёх дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км. Для юных бегунов предусмотрены короткие дистанции - 40 м, 300 м и 600 м. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет Чемпионат России по марафону. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные иностранные атлеты.

Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
158
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
201
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
367
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
3092
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
1252
Весь список