Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон

Самарская область представит масштабную делегацию на предстоящем СберПрайм Казанском марафоне - в забеге примут участие 671 спортсмен из разных городов региона.

Крупнейшую команду участников сформирует Самара: областной центр представят 450 любителей бега. Значительный вклад внесет Тольятти - город делегирует на марафон 179 атлетов. Кроме них на старт выйдут 16 бегунов из Сызрани, 15 - из Новокуйбышевска, 11 - из Жигулевска. А также спортсмены из других населенных пунктов области.

Ожидается, что в 2026 году Казанский марафон установит рекорд по численности участников - организаторы ждут заявки от 40 000 человек. К началу апреля слоты забронировали уже более 35 000 бегунов из 33 стран, представляющих четыре континента - Евразию, Южную и Северную Америки и Африку, а также из 84 российских регионов.

"Год назад мы зафиксировали 30 000 регистраций за две недели до старта, а в этом – почти за 2 месяца. Бег в России набирает обороты, статус марафона на международной арене растет. В этом году мы ожидаем рекорд России от Владимира Никитина, который год назад дебютировал на марафонской дистанции в Казани. Мы признательны нашим участникам и будем стараться удивлять и радовать", – пояснил основатель и директор СберПрайм Казанского марафона Вадим Янгиров.

Отметим, что среди участников забега также ожидается актер театра и кино, шоумен и импровизатор Арсений Попов. А общий призовой фонд Казанского марафона составит более 10 млн рублей.

Программа мероприятия включает дистанции для разных категорий участников. Взрослые спортсмены смогут выбрать одну из четырёх дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км. Для юных бегунов предусмотрены короткие дистанции - 40 м, 300 м и 600 м. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет Чемпионат России по марафону. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные иностранные атлеты.