11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
Завершились областные соревнования среди муниципальных районов Самарской области по футзалу.
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году

Директор городского ТТУ Дмитрий Петров поделился планами по обновлению подвижного состава.

Руководитель транспортного ведомства объяснил: парк троллейбусов уже отработал весь свой потенциал и ресурс. Сейчас только 20 машин, которые купили 5 лет назад, подходят под требования. Другие обкатывают вдвое дольше нормативного срока, пишет Самара-МК.

В 2027 году — и это только при наличии денег — хотят купить 50 единиц с автономным ходом. Так думают расширить маршрутную сеть и охватить микрорайоны, где еще нет контактных линий.

А еще планируют частично заменить автобусы, которые дублируют троллейбусные направления. Об этом Дмитрий Петров сообщил в пресс-центре «Самарской газеты».

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
К примеру, штраф за превышение скорости должен составлять 5 тыс. рублей, а за передвижение в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей. Транспорт
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Как рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров, штатная численность водителей трамвая составляет 400 человек, однако фактически работают только 278. Транспорт
Компании хотят сделать аренду самокатов через «Госуслуги»
Для операторов подключение к ЕСИА будет добровольным. Однако для реализации интеграции кикшерингам необходимо получить юридическое обоснование для обмена... Транспорт
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
