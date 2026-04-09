В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году

Директор городского ТТУ Дмитрий Петров поделился планами по обновлению подвижного состава.

Руководитель транспортного ведомства объяснил: парк троллейбусов уже отработал весь свой потенциал и ресурс. Сейчас только 20 машин, которые купили 5 лет назад, подходят под требования. Другие обкатывают вдвое дольше нормативного срока, пишет Самара-МК.

В 2027 году — и это только при наличии денег — хотят купить 50 единиц с автономным ходом. Так думают расширить маршрутную сеть и охватить микрорайоны, где еще нет контактных линий.

А еще планируют частично заменить автобусы, которые дублируют троллейбусные направления. Об этом Дмитрий Петров сообщил в пресс-центре «Самарской газеты».