«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре

В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики. В соревнованиях приняли участие 110 обучающихся из 7 общеобразовательных школ — №№ 55, 74, 79, 91, 108 «Взлёт», 150, 154, Самарский медико-технический лицей, спортивный комплекс «Ипподром-арена» и Центр детского творчества «Поиск».



«Эти соревнования проходят у нас уже не первый год, проводим их два раза: в ноябре ко Дню народного единства и в апреле ко Дню космонавтики. Ведь и в спорте, и в освоении космоса побеждают те, кто не боится трудностей и умеет работать в команде, — отметила руководитель департамента образования города Самары Ирина Коковина. — От души поздравляю победителей и желаю успехов тем, кто в этот раз не стал призёром. Уверена, что всё впереди!»



Соревнования прошли в двух возрастных группах — младшей и старшей — на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Самыми массовыми стали заплывы на 50 метров. У девочек 10–11 лет состязались 15 участниц. Победительницей стала Екатерина Артемова (школа № 74) с результатом 40,25 секунды. Второе место заняла Вера Миронова (СМТЛ) — 41,78, третье место у Софии Шубаровой (СК «Ипподром-арена») — 42,50. Среди мальчиков 10–12 лет первое место завоевал Остап Голота (СМТЛ) с результатом 33,47 секунды, второе — Борис Мухутдинов (МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск»») с 36,09 секунды, третье у Кирилла Матыцына (МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск»») — 36,93 секунды.



Отметим, что в рамках Недели космоса с 6 по 12 апреля в школах, музеях и учреждениях культуры Самары также проходят флешмобы, викторины, конкурсы детских рисунков и выставки, посвящённые Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос.

Фото: пресс-служба администрации Самары