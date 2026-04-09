11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
В Самарском драмтеатре в апреле состоится премьера трагедии Шекспира «Гамлет»
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте
Завершились областные соревнования среди муниципальных районов Самарской области по футзалу.
Команда Большеглушицкого района - победитель областных соревнований по футзалу
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.
Всё больше жителей региона доверяют Программе долгосрочных сбережений
«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре

В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.

В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики. В соревнованиях приняли участие 110 обучающихся из 7 общеобразовательных школ — №№ 55, 74, 79, 91, 108 «Взлёт», 150, 154, Самарский медико-технический лицей, спортивный комплекс «Ипподром-арена» и Центр детского творчества «Поиск».

«Эти соревнования проходят у нас уже не первый год, проводим их два раза: в ноябре ко Дню народного единства и в апреле ко Дню космонавтики. Ведь и в спорте, и в освоении космоса побеждают те, кто не боится трудностей и умеет работать в команде, — отметила руководитель департамента образования города Самары Ирина Коковина. — От души поздравляю победителей и желаю успехов тем, кто в этот раз не стал призёром. Уверена, что всё впереди!»

Соревнования прошли в двух возрастных группах — младшей и старшей — на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Самыми массовыми стали заплывы на 50 метров. У девочек 10–11 лет состязались 15 участниц. Победительницей стала Екатерина Артемова (школа № 74) с результатом 40,25 секунды. Второе место заняла Вера Миронова (СМТЛ) — 41,78, третье место у Софии Шубаровой (СК «Ипподром-арена») — 42,50. Среди мальчиков 10–12 лет первое место завоевал Остап Голота (СМТЛ) с результатом 33,47 секунды, второе — Борис Мухутдинов (МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск»») с 36,09 секунды, третье у Кирилла Матыцына (МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск»») — 36,93 секунды.

Отметим, что в рамках Недели космоса с 6 по 12 апреля в школах, музеях и учреждениях культуры Самары также проходят флешмобы, викторины, конкурсы детских рисунков и выставки, посвящённые Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
09 апреля 2026, 15:26
Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в... Общество
27
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
09 апреля 2026, 15:09
58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ. Общество
83
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
09 апреля 2026, 14:47
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело... Здравоохранение
117
