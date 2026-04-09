58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники

120
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.

В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ, чтобы навестить места захоронения усопших. Организованные перевозки будут выполняться 12 апреля (Пасха), 19 апреля (Красная горка), 21 апреля (Радоница), 30 мая (Троицкая родительская суббота) и 9 мая.

Для обслуживания 8 специальных маршрутов задействуют 58 автобусов, которые будут работать со всеми видами льгот. К оплате по действующим на территории города тарифам принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области. Рейсы будет выполнять компания «Самара Авто Газ».

Движение будет осуществляться по следующим маршрутам:
1. № 4к «Пос. Управленческий – Кладбище «Лесное» (2 автобуса);
2. № 27к «Площадь Кирова – Кладбище «Зубчаниновское» (6 автобусов);
3. № 36д «Хлебная площадь – Кладбище «Рубежное» (3 автобуса);
4. № 36ю «Автомобильная дорога «Самара – Оренбург» (кладбище «Южное») – Кладбище «Рубежное» (2 автобуса);
5. № 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное» (22 автобуса);
6. № 67к «Пос. Мехзавод – Кладбище «Лесное» (2 автобуса);
7. № 77д «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное») (3 автобуса);
8. № 129э «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное») (18 автобусов).

Отправление первых рейсов с начальных пунктов запланировано в 07:00. Отправление последних рейсов от конечных пунктов – в 16:30, за исключением работы маршрута № 36ю, по которому автобусы будут курсировать между двумя кладбищами – «Южное» и «Рубежное». Последнее отправление автобусов № 36ю от кладбища «Рубежное» будет в 15:38. Более подробно с расписанием автобусных рейсов к местам захоронений можно ознакомиться в социальных сетях перевозчика: https://vk.ru/wall-173987569_5380

По информации Департамента транспорта администрации города Самары, для безопасной организации движения, разворота и стоянки автобусов в указанные дни планируется ввести временное ограничение движения с 07:00 до 16:00 по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Авроры – от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
- по ул. Аэродромной – от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольской – от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской – от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничения распространяются только на личный транспорт горожан. Для общественного транспорта как городских, так и межмуниципальных маршрутов, а также для спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны участки будут открыты. Обращаем внимание на необходимость заранее планировать свои поездки.

По вопросам пассажирских перевозок можно обращаться с 08:30 до 17:30 по телефону «горячей линии» департамента транспорта администрации Самары – с 10 апреля звонки вновь будут приниматься по телефону: 8 (846) 207-70-11.

 

