Привлечь и удержать молодежь: как предприятия региона решают кадровые вопросы

В четверг, 9 апреля, Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
9 апреля на телеканале «Самара-ГИС» состоится программа «Прямой диалог» с участием руководителя департамента туризма, предпринимательства и торговли Игоря Ларионова.
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.
11 апреля в САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы    Дж. Верди «Бал-маскарад».
Температура воздуха 10 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
В Самарской области работодатели кадровый вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров.
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва.
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
Привлечь и удержать необходимые кадры - такая задача стоит сегодня перед многими предприятиями. Особое внимание уделяется молодежи. В Самарской области работодатели этот вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров. 
Такой подход выстроен в строительной компании ООО «Нова» в Новокуйбышевске. С системой подготовки кадров на предприятии познакомилась врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. В собственном учебно-производственном центре здесь проходит полный цикл подготовки кадров: от теории до первого рабочего места. Разобраться в тонкостях профессии помогут наставники. Можно освоить рабочую специальность, повысить разряд или освоить смежную профессию. Сроки обучения зависят от сложности: монтажники осваивают азы за 3-4 недели, на подготовку сварщика уходит до 4 месяцев. 
«Набираем группу сварщиков по 10 человек, монтажников также 10-15 человек, - рассказал главный сварщик ООО «НОВА» Руслан Галиуллин, - обучаем и людей со стороны, и своих сотрудников, которые хотят повысить квалификацию».
Важно не только подготовить кадры, но и закрепить их. Чтобы молодой специалист остался на предприятии надолго, ему предлагают социальный пакет, интересный досуг и участие в масштабных проектах. Например, в прошлом году сотрудники ООО «Нова» вошли в состав команды работающей молодежи, которая представляла наш регион в финале окружного общественного проекта «МолоТ». Напомним, проект Приволжского федерального округа «МолоТ» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В отборочных соревнованиях в Самарской области в 2025 году приняли участие более 3000 человек с разных предприятий. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона. 
«Участие в проекте ПФО «МолоТ» стало для меня одной из самых ярких и значимых страниц профессиональной и личной жизни, - поделился главный специалист службы строительного контроля ООО «НОВА» Вячеслав Збрыщак. - Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность своей компании за доверие. Было очень важно почувствовать, что в меня поверили, дали шанс проявить себя, представить свою организацию, свой город и показать, на что я способен. Это большая честь. Отдельное впечатление произвело знакомство с участниками из других городов и предприятий. «МолоТ» дал уникальную возможность увидеть, насколько талантливая, сильная и инициативная молодежь сегодня есть в нашей стране». 
Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики и Кадровый центр «Работа России» Самарской области оказывают содействие в привлечении кадров на предприятия. ООО «НОВА» активно участвует во многих мероприятиях, организуемых министерством. 
«Мы видим, насколько коллеги заботливо подходят к обеспечению кадрами своего предприятия, как относятся к своим кадрам, к будущим кадрам, - прокомментировала Юлия Бренер. - Предприятие не просто принимает к себе людей, но и участвует в процессе подготовки квалифицированных работников. Много мер поддержки для молодежи. И такие выезды позволяют рассказать нашим соискателям о том, какие условия их ждут на предприятиях».
Познакомиться с вакансиями и условиями работы на предприятиях региона можно на портале «Работа России» - www. trudvsem.ru.

 

Фото:   минтруд СО

 

