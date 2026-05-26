Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Средняя квартира в Самаре стала дороже жилья у моря в Египте

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Самары достигла 6,8 млн руб. Это почти на 2,2 млн руб. выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря, где средний бюджет покупки сейчас составляет 4,62 млн руб.

По данным АН и застройщика ИнХургада, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок начал смещаться в сторону более доступных объектов. Средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м.

Разница заметна и по минимальному бюджету покупки. Самая дешёвая квартира на вторичном рынке Самары сейчас стоит 1,9 млн руб. Минимальная стоимость объекта в Хургаде составляет 1,44 млн руб. Разрыв превышает 450 тыс. руб.

Локация

Средняя цена квартиры

Минимальная стоимость объекта

Самара

6,8 млн руб.

1,9 млн руб.

Хургада

4,62 млн руб.

1,44 млн руб.

Для части покупателей зарубежная недвижимость перестаёт восприниматься как дорогая покупка. Люди всё чаще сравнивают не только стоимость квадратного метра, но и то, какое жильё можно приобрести за одинаковый бюджет.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Самары сейчас составляет 131 500 руб. за 1 кв. м. При этом средняя площадь недвижимости в Хургаде остаётся на уровне полноценной квартиры для постоянного проживания или отдыха.

Самый дешёвый объект на рынке Хургады сейчас — студия площадью 23 кв. м. в жилом комплексе «Аква Тропикал» в районе Эль Ахия. Объект расположен на закрытой территории с бассейнами. Самый дорогой лот оценивается почти в 60 млн руб. — это вилла площадью 360 кв. м. рядом с Сахл Хашиш.

Для части аудитории это меняет подход к выбору недвижимости. Если раньше люди сравнивали только российские города между собой, то сейчас часть покупателей начала рассматривать зарубежное жильё как альтернативу дорогой вторичке в крупных городах России.

«Мы видим, что интерес к доступной недвижимости у моря становится более массовым. Многие покупатели удивляются, когда начинают сравнивать реальные цены и понимают, что квартира в крупном российском городе может стоить дороже жилья в курортной локации. Особенно активно этим интересуются люди, которые рассматривают недвижимость для отдыха, удалённой работы или как запасной вариант для жизни. Если разница в стоимости сохранится, интерес к доступным объектам за рубежом будет только расти», — отметила Анастасия Болотова, руководитель отдела по работе с клиентами АН и застройщика ИнХургада.

