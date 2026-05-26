Средняя квартира в Самаре стала дороже жилья у моря в Египте

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Самары достигла 6,8 млн руб. Это почти на 2,2 млн руб. выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря, где средний бюджет покупки сейчас составляет 4,62 млн руб.
По данным АН и застройщика ИнХургада, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок начал смещаться в сторону более доступных объектов. Средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м.
Разница заметна и по минимальному бюджету покупки. Самая дешёвая квартира на вторичном рынке Самары сейчас стоит 1,9 млн руб. Минимальная стоимость объекта в Хургаде составляет 1,44 млн руб. Разрыв превышает 450 тыс. руб.
|
Локация
|
Средняя цена квартиры
|
Минимальная стоимость объекта
|
Самара
|
6,8 млн руб.
|
1,9 млн руб.
|
Хургада
|
4,62 млн руб.
|
1,44 млн руб.
Для части покупателей зарубежная недвижимость перестаёт восприниматься как дорогая покупка. Люди всё чаще сравнивают не только стоимость квадратного метра, но и то, какое жильё можно приобрести за одинаковый бюджет.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Самары сейчас составляет 131 500 руб. за 1 кв. м. При этом средняя площадь недвижимости в Хургаде остаётся на уровне полноценной квартиры для постоянного проживания или отдыха.
Самый дешёвый объект на рынке Хургады сейчас — студия площадью 23 кв. м. в жилом комплексе «Аква Тропикал» в районе Эль Ахия. Объект расположен на закрытой территории с бассейнами. Самый дорогой лот оценивается почти в 60 млн руб. — это вилла площадью 360 кв. м. рядом с Сахл Хашиш.
Для части аудитории это меняет подход к выбору недвижимости. Если раньше люди сравнивали только российские города между собой, то сейчас часть покупателей начала рассматривать зарубежное жильё как альтернативу дорогой вторичке в крупных городах России.
«Мы видим, что интерес к доступной недвижимости у моря становится более массовым. Многие покупатели удивляются, когда начинают сравнивать реальные цены и понимают, что квартира в крупном российском городе может стоить дороже жилья в курортной локации. Особенно активно этим интересуются люди, которые рассматривают недвижимость для отдыха, удалённой работы или как запасной вариант для жизни. Если разница в стоимости сохранится, интерес к доступным объектам за рубежом будет только расти», — отметила Анастасия Болотова, руководитель отдела по работе с клиентами АН и застройщика ИнХургада.