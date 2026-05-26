В Самаре апелляция усилила наказание в отношении застройщика ЖК «Космолет» Михаила Жукова

В понедельник, 25 мая, апелляционная инстанция суда назначила застройщику ЖК «Космолет» Михаилу Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб. в доход государства. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на один год. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Как установили следствие и суд, с 2021 года по 2023 год Михаил Жуков «изготовил фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации включены недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы». В результате бюджетной системе РФ причинен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в размере более 66 млн руб., пишет Комерсанть-Волга.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд признал Михаила Жукова виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб. в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С решением суда первой инстанции не согласилась сторона защиты, «которая оспаривала доказанность вины осужденного, указывала на реальность финансово-хозяйственных отношений со спорными контрагентами, отмечала отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов и должную осмотрительность застройщика при выборе контрагентов».

В апелляцию также обратился прокурор Октябрьского района Самары с оспариванием квалификации действий виновного. Он просил осужденному усилить назначенное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Самарский областной суд пришел к выводу о необходимости усиления осужденному назначенного наказания.

Михаил Жуков известен в Самаре в качестве застройщика проблемного ЖК «Космолет». В октябре прошлого года Октябрьский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии за незаконное привлечение средств дольщиков для строительства жилого комплекса. По данным прокуратуры, Михаил Жуков заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. В 2022 году строительство ЖК «Космолет» приостанавливали из-за нехватки финансирования.