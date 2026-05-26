Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
В Самаре апелляция усилила наказание в отношении застройщика ЖК «Космолет» Михаила Жукова

В понедельник, 25 мая, апелляционная инстанция суда назначила застройщику ЖК «Космолет» Михаилу Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб. в доход государства. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на один год. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Как установили следствие и суд, с 2021 года по 2023 год Михаил Жуков «изготовил фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации включены недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы». В результате бюджетной системе РФ причинен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в размере более 66 млн руб., пишет Комерсанть-Волга.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд признал Михаила Жукова виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб. в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С решением суда первой инстанции не согласилась сторона защиты, «которая оспаривала доказанность вины осужденного, указывала на реальность финансово-хозяйственных отношений со спорными контрагентами, отмечала отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов и должную осмотрительность застройщика при выборе контрагентов».

В апелляцию также обратился прокурор Октябрьского района Самары с оспариванием квалификации действий виновного. Он просил осужденному усилить назначенное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Самарский областной суд пришел к выводу о необходимости усиления осужденному назначенного наказания.

Михаил Жуков известен в Самаре в качестве застройщика проблемного ЖК «Космолет». В октябре прошлого года Октябрьский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии за незаконное привлечение средств дольщиков для строительства жилого комплекса. По данным прокуратуры, Михаил Жуков заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. В 2022 году строительство ЖК «Космолет» приостанавливали из-за нехватки финансирования.

Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2026  10:37
