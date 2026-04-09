«Наследие. Опера»: в САТОБ пройдет показ оперы  Дж. Верди «Бал-маскарад» 

11 апреля в 17:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы Дж. Верди «Бал-маскарад». 12+

Партию Амелии исполнит Лидия Фридман, приглашённая солистка ведущих оперных театров мира. Артистка родом из Самары, в 2015 году она окончила вокальное отделение Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, а уже в 2019 году Лидия вошла в топ-10 молодых оперных певцов по версии американского журнала «Operawire». В роли Амелии Лидия впервые выступит на сцене Шостакович Опера Балет.

Партию Ричарда исполнит Сергей Абабкин, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера». В 2023 году артист исполнил партию Сергея в опере «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», а в октябре 2025 года впервые исполнил партию Радамеса в опере «Аида» Джузеппе Верди в рамках гастролей Шостакович Опера Балет на 27-м Международном музыкальном фестивале музыки и танца в Бангкоке.

Партию Ренато исполнит солист Мариинского театра, лучший вердиевский баритон Владислав Сулимский – первый исполнитель этой партии в самарской постановке. В 2021 году артист стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в двух номинациях. На нашей сцене Владислав Сулимский также участвовал в полусценической версии оперы Дж. Верди «Риголетто».

Спектакль пройдет под управлением Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижёра Шостакович Опера Балет, лауреата международных конкурсов, идеолога и художественного руководителя фестиваля.

Действующие лица и исполнители:

Оскар – Софья Коляда; Ульрика – Светлана Каширина; Сэм – Иван Григорьев (дебют); Том – заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов; Сильвано – Роман Николаев; Судья/Слуга Амелии – Владислав Новичков

Режиссер-постановщик – Филипп Разенков

Дирижёр-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов

Художник-постановщик – Эрнст Гейдебрехт

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова

Художник по свету – Ирина Вторникова

Художник по компьютерной графике – Владимир Поротькин

Хормейстер-постановщик – Максим Пожидаев

Хореограф-постановщик – Алина Мустаева

Фото для видеопроекций – Антон Сенько

Спектакль – лауреат Национальной оперной премии «Онегин» (2021)

Фото: пресс-служба САТОБ