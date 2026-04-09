В четверг, 9 апреля, Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
9 апреля на телеканале «Самара-ГИС» состоится программа «Прямой диалог» с участием руководителя департамента туризма, предпринимательства и торговли Игоря Ларионова.
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.
11 апреля в САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы Дж. Верди «Бал-маскарад».
Температура воздуха 10 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
В Самарской области работодатели кадровый вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров.
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва.
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
«Наследие. Опера»: в САТОБ пройдет показ оперы  Дж. Верди «Бал-маскарад» 

11 апреля в САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы    Дж. Верди «Бал-маскарад».

11 апреля в 17:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы    Дж. Верди «Бал-маскарад». 12+ 
Партию Амелии исполнит Лидия Фридман, приглашённая солистка ведущих оперных театров мира. Артистка родом из Самары, в 2015 году она окончила вокальное отделение Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, а уже в 2019 году Лидия вошла в топ-10 молодых оперных певцов по версии американского журнала «Operawire». В роли Амелии Лидия впервые выступит на сцене Шостакович Опера Балет.
Партию Ричарда исполнит Сергей Абабкин, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера». В 2023 году артист исполнил партию Сергея в опере «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», а в октябре 2025 года впервые исполнил партию Радамеса в опере «Аида» Джузеппе Верди в рамках гастролей Шостакович Опера Балет на 27-м Международном музыкальном фестивале музыки и танца в Бангкоке.
Партию Ренато исполнит солист Мариинского театра, лучший вердиевский баритон Владислав Сулимский – первый исполнитель этой партии в самарской постановке. В 2021 году артист стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в двух номинациях. На нашей сцене Владислав Сулимский также участвовал в полусценической версии оперы Дж. Верди «Риголетто».
Спектакль пройдет под управлением Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижёра Шостакович Опера Балет, лауреата международных конкурсов, идеолога и художественного руководителя фестиваля.

Действующие лица и исполнители:
Оскар – Софья Коляда; Ульрика – Светлана Каширина; Сэм – Иван Григорьев (дебют); Том – заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов; Сильвано – Роман Николаев; Судья/Слуга Амелии – Владислав Новичков

Режиссер-постановщик – Филипп Разенков
Дирижёр-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов
Художник-постановщик – Эрнст Гейдебрехт
Художник по костюмам – Татьяна Ногинова
Художник по свету – Ирина Вторникова
Художник по компьютерной графике – Владимир Поротькин
Хормейстер-постановщик – Максим Пожидаев
Хореограф-постановщик – Алина Мустаева
Фото для видеопроекций – Антон Сенько

Спектакль – лауреат Национальной оперной премии «Онегин» (2021)

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
