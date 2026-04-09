Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов

В Большечерниговском районе благодаря нацпроекту обновлено 80% ФАПов. Теперь жители сёл Исток и Аверьяновка могут получать качественную медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.

Ранее медицинская помощь в этих населённых пунктах оказывалась в приспособленных помещениях. Сегодня оба ФАПа оснащены оборудованием, которое позволяет проводить на месте осмотры узкими специалистами в рамках выездных мобильных бригад.

«Новые ФАПы - это шаговая доступность медицинской помощи для селян. Людям гораздо удобнее получать помощь рядом с домом, – отмечает главный врач Татьяна Бобошко. - Сегодня в районе обновлено порядка 80% ФАПов – это результат планомерной работы в рамках национального проекта».

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Только в этом году в Самарской области за счёт федерального и областного бюджетов появятся 26 новых ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Здравоохранение
  • Читайте НИАСам в Max
