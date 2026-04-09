В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов

В Большечерниговском районе благодаря нацпроекту обновлено 80% ФАПов. Теперь жители сёл Исток и Аверьяновка могут получать качественную медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.

Ранее медицинская помощь в этих населённых пунктах оказывалась в приспособленных помещениях. Сегодня оба ФАПа оснащены оборудованием, которое позволяет проводить на месте осмотры узкими специалистами в рамках выездных мобильных бригад.

«Новые ФАПы - это шаговая доступность медицинской помощи для селян. Людям гораздо удобнее получать помощь рядом с домом, – отмечает главный врач Татьяна Бобошко. - Сегодня в районе обновлено порядка 80% ФАПов – это результат планомерной работы в рамках национального проекта».

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Только в этом году в Самарской области за счёт федерального и областного бюджетов появятся 26 новых ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

