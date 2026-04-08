«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава

203
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали и произвели первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Уникальное изделие уже успешно установлено 5-летней девочке из Самары с онкологическим заболеванием. Хирургическое вмешательство провели в Москве в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, и сейчас ребёнок успешно восстанавливается.

Главная сложность при разработке растущего эндопротеза голени связана с анатомией: нижняя треть голени  значительно уже, чем верхняя, а у ребенка её размеры критически малы. Но механизм телескопического удлинения должен оставаться столь же мощным и надёжным. Эту задачу успешно решили специалисты НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. 

«При работе над детским эндопротезом голени стояла задача сделать раздвижную систему маленькой в диаметре, но без потери эффективности и силы телескопического удлинения. Именно в этом была главная загвоздка для инженеров во всём мире — сохранить мощность механизма при уменьшении его размера. Мы над этим долго трудились и добились успеха», — комментирует директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н., врач-онколог Андрей Николаенко.

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина хирурги провели уникальную операцию, которая подарила шанс на полноценную жизнь маленькой пациентке с агрессивной опухолью кости. У 5-летней девочки диагностировали остеосаркому правой большеберцовой кости. Это крайне редкая патология для столь раннего возраста – обычно такие заболевания встречаются у подростков от 10 до 17 лет. Еще 10–15 лет назад в подобной ситуации ребенку грозила бы ампутация. Но разработанная в СамГМУ технология позволила не только сохранить конечность, но и обеспечить её рост вместе с организмом, что важно как с функциональной, так и с психологической точки зрения.

Хирургическое лечение проходило в два этапа. Сначала врачи удалили пораженную кость и установили временный цементный спейсер, чтобы остановить развитие болезни, пока на производстве в СамГМУ по индивидуальным меркам создавался высокотехнологичный «растущий» протез.

«Сложность работы с такими маленькими пациентами в том, что их организм бурно растет. Любые приспособления здесь имеют временный характер, поэтому мы используем специальные "растущие" протезы с механизмом удлинения, — отмечает заместитель главного врача по хирургии НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, заведующий детским онкологическим отделением хирургических методов лечения, д.м.н. Полад Керимов. — Голеностопный сустав – это сложнейшая конструкция с множеством соединений, и он всегда был вызовом для протезирования. Для России это первая подобная операция, а для всего мира – уникальное, штучное вмешательство. Благодаря отечественной разработке и слаженной работе хирургов и онкологов мы смогли избежать ампутации и дать ребенку шанс на нормальное качество жизни. Со временем, после курса реабилитации, походку девочки будет практически невозможно отличить от походки здорового человека». 

Использование растущего неинвазивного эндопротеза даёт возможность избежать многократных травматичных вмешательств: длина имплантата корректируется поэтапно, по мере роста ребёнка, с помощью внешней магнитной системы, без повторных операций. В каждом конкретном случае изделие изготавливается индивидуально, по параметрам маленького пациента.

Послеоперационный период проходит благополучно, без осложнений. Девочка уже начинает вставать на ногу и заново учится ходить под присмотром реабилитологов.

Новое изделие стало логичным продолжением предыдущих разработок учёных СамГМУ: в частности ранее были созданы раздвижные эндопротезы бедренных костей, с которыми уже провели более 25 операций в ведущих медицинских центрах России и две за рубежом. 

«Выпуск индивидуальных раздвижных эндопротезов — один из приоритетных проектов СамГМУ. Его развитие требует серьезных усилий опытной междисциплинарной команды. Наши инженеры создали то, чего раньше не делал никто в мире: первый растущий эндопротез голеностопного сустава для детей. Это большая помощь маленьким пациентам, которые столкнулись с тяжёлой бедой, и значительно расширяет наши возможности по разработке и производству раздвижных эндопротезов для более маленьких пациентов, — отмечает ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Сейчас мы активно наращиваем собственные производственные мощности, чтобы в первую очередь обеспечить инновационной продукцией наших сограждан. Это вклад в достижение целей нацпроектов в области высокотехнологичной медицины и технологический суверенитет России. При этом уровень наших технологий позволяет отвечать и на запросы дружественных государств, где наша продукция также востребована».

Выпуск эндопротезов осуществляется на площадке Центра серийного производства СамГМУ. Проект по созданию и внедрению в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Операции с раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали проводить детям с конца 2024 года, после успешной отработки технологии с взрослыми пациентами. Детские эндопротезы СамГМУ установлены в ведущих федеральных центрах России: НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и других, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

