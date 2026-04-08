В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф

Новая медтехника приобретена за счёт средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Теперь специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 проводят диагностику уже на 5 аппаратах КТ.



Новый томограф обладает уникальными отличиями от стандартного аппарата КТ.

Он предназначен не только для диагностических исследований, но и для планирования лучевой терапии опухолей. Его конфигурация осуществляет синхронизацию работы томографа и лучевого ускорителя.



«За счет расширенного диаметра апертуры гентри мы можем применять специальную позиционную маску, которая запоминает положение пациента. Маска представляет собой плотную и жесткую сетку из пластикового материала. При нагревании в водяной бане пластик становится гибкий и когда пациент лежит на кушетке, мягкий подготовленный материал маски накладывается на пациента и адаптируется к его форме. Затем маска используется на ускорителе во время проведения лучевой терапии для того, чтобы зона опухолевого поражения, диагностированная на КТ-исследовании, четко попала в поле облучения аппарата. Это позволяет проводить лечение, минимизируя повреждение здоровых тканей, — рассказал главный внештатный рентгенолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением лучевой диагностики Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов.



В кабинете КТ также установлены устройства для лазерного позиционирования и синхронизации по акту дыхания.



«Такая гибридная технология обеспечивает пациентам максимально щадящий и в то же время эффективный метод лучевой терапии. Кабинет компьютерной томографии доступен для проведения стандартных КТ –исследований пациентов, проходящих диспансерное наблюдение, так и для тех, кто получает противоопухолевое лечение», - подчеркнул Алексей Кирсанов.



Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.

