7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
Всемирный День здоровья прошел на ж/д вокзале Самары
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля.
В ближайший час местами в губернии ожидается гроза
«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф

Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Теперь специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 проводят диагностику уже на 5 аппаратах КТ.

Новый томограф обладает уникальными отличиями от стандартного аппарата КТ.
Он предназначен не только для диагностических исследований, но и для планирования лучевой терапии опухолей. Его конфигурация осуществляет синхронизацию работы томографа и лучевого ускорителя.

«За счет расширенного диаметра апертуры гентри мы можем применять специальную позиционную маску, которая запоминает положение пациента. Маска представляет собой плотную и жесткую сетку из пластикового материала. При нагревании в водяной бане пластик становится гибкий и когда пациент лежит на кушетке, мягкий подготовленный материал маски накладывается на пациента и адаптируется к его форме. Затем маска используется на ускорителе во время проведения лучевой терапии для того, чтобы зона опухолевого поражения, диагностированная на КТ-исследовании, четко попала в поле облучения аппарата. Это позволяет проводить лечение, минимизируя повреждение здоровых тканей, — рассказал главный внештатный рентгенолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением лучевой диагностики Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов.

В кабинете КТ также установлены устройства для лазерного позиционирования и синхронизации по акту дыхания.

«Такая гибридная технология обеспечивает пациентам максимально щадящий и в то же время эффективный метод лучевой терапии. Кабинет компьютерной томографии доступен для проведения стандартных КТ –исследований пациентов, проходящих диспансерное наблюдение, так и для тех, кто получает противоопухолевое лечение», - подчеркнул Алексей Кирсанов.

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
