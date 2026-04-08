Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова

181
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова

Капитальный ремонт был проведен в нейрохирургическом отделении №5, расположенным в первом хирургическом корпусе Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Современные условия для оказания медицинской помощи созданы благодаря средствам, выделенным из регионального бюджета.

«В ходе ремонта была проведена полная реконструкция всех помещений. Заменены оконные и дверные блоки, полностью обновлены инженерные коммуникации: системы отопления, водоотведения, канализации и энергоснабжения. Особое внимание уделялось не только функциональности, но и эстетике — обновлённый интерьер создаёт благоприятную атмосферу для пациентов и медицинского персонала», — рассказал заведующий отделением Сергей Сергеев.

Нейрохирургическое отделение №5 больницы им. Н.И. Пирогова — это одно из ведущих подразделений, специализирующееся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.

«Создание современной, безопасной и комфортной среды является одним из ключевых приоритетов в развитии учреждения, — подчеркнул главный врач больницы Анатолий Титов. — Ранее мы провели ремонт в хирургическом отделении №6 в первом хирургическом корпусе, отделении диализа. Также провели капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го хирургического корпуса с присоединением резервного источника электроснабжения за счет средств, выделенных из областного бюджета».

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» планируется на территории Самарской городской клинической больницы N1 им.Н.И. Пирогова построить приемно-диагностический модуль. Он будет оснащен новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

 

Здравоохранение
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
8 апреля 2026  10:53
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
181
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
7 апреля 2026  18:33
В Ставропольском районе работает новый ФАП
662
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
584
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
602
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
7 апреля 2026  14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
576
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
7 апреля 2026  09:18
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
459
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
1873
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1578
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
4 апреля 2026  12:17
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
1446
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
2 апреля 2026  18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
1363
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
180
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
2811
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
738
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
483
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
374
