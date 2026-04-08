В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова

Капитальный ремонт был проведен в нейрохирургическом отделении №5, расположенным в первом хирургическом корпусе Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Современные условия для оказания медицинской помощи созданы благодаря средствам, выделенным из регионального бюджета.

«В ходе ремонта была проведена полная реконструкция всех помещений. Заменены оконные и дверные блоки, полностью обновлены инженерные коммуникации: системы отопления, водоотведения, канализации и энергоснабжения. Особое внимание уделялось не только функциональности, но и эстетике — обновлённый интерьер создаёт благоприятную атмосферу для пациентов и медицинского персонала», — рассказал заведующий отделением Сергей Сергеев.

Нейрохирургическое отделение №5 больницы им. Н.И. Пирогова — это одно из ведущих подразделений, специализирующееся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.

«Создание современной, безопасной и комфортной среды является одним из ключевых приоритетов в развитии учреждения, — подчеркнул главный врач больницы Анатолий Титов. — Ранее мы провели ремонт в хирургическом отделении №6 в первом хирургическом корпусе, отделении диализа. Также провели капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го хирургического корпуса с присоединением резервного источника электроснабжения за счет средств, выделенных из областного бюджета».

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» планируется на территории Самарской городской клинической больницы N1 им.Н.И. Пирогова построить приемно-диагностический модуль. Он будет оснащен новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области