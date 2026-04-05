Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания

600
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской генетике, заведующая медико-генетической консультацией Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач - генетик Татьяна Мельникова:

"В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания. Задача расширенного неонатального скрининга — выявить болезнь до того, как она начнёт проявляться.
За 2023–2025 годы благодаря этой программе выявлены:
8 детей со спинальной мышечной атрофией
5 — с первичными иммунодефицитами
5 — с наследственными болезнями обмена.
Дети находятся под наблюдением и получают лечение.

Самое важное — начать терапию до появления симптомов. Тогда ребёнок растёт и развивается как клинически здоровый.

Генетический диагноз — это не приговор. Наличие генетической особенности не всегда означает, что болезнь обязательно проявится. Есть гены, которые могут не проявиться. А есть заболевания, развитие которых можно остановить, если начать лечение вовремя.

Современная медицина уже позволяет это делать. При спинальной мышечной атрофии часть детей получила генную терапию, другие — патогенетическое лечение. При наследственных болезнях обмена помогает специализированное питание, которое фактически компенсирует нарушенные процессы в организме. Такое лечение дорогостоящее, но оно доступно — его обеспечивает государство.

С 1 апреля 2026 года программа расширенного неонатального скрининга стала ещё шире: добавилось тестирование на две редкие наследственные патологии - на Х-сцепленную адренолейкодистрофию (Х-АЛД) и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC-дефицит)".

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
1124
965
1069
600
1127
1079
1070
1158
1036
959
1326
1308
1268
Весь список
16147
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
1859
801
626
565
1095
Весь список