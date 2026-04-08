Более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на Космический полумарафон – 2026 в Самаре

В Самаре продолжается регистрация на XI Космический полумарафон, посвященный Дню космонавтики. Традиционный забег состоится на следующей неделе, 19 апреля, на сегодняшний день на дистанции зарегистрировались уже более 3,5 тысяч человек.

Также открыт набор волонтеров XI Космического полумарафона, достигших 14 лет. Им предстоит оказывать помощь участникам на старте и на финише, в пунктах питания и камере хранения, участвовать в церемонии награждения, работать в медиагруппе (фото- и видеосъёмка) и др. По итогу добровольцы получат благодарственные письма, сувениры и часы на DOBRO.RU.