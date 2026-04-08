В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта

В Самаре более 1,1 тысячи многоквартирных домов передали региональному фонду капитального ремонта. Документ с информации разместили на сайте мэрии города.

Речь идет о домах, жители которых не выбрали способ накопления средств на ремонт через специальные счета. В таких случаях управление переходит к региональному оператору.

Теперь именно фонд будет отвечать за проведение работ. В планах — ремонт крыш, фасадов и инженерных систем внутри домов.

В мэрии также напомнили, что часть жителей может быть освобождена от взносов на капитальный ремонт — в зависимости от категории льгот.

Полный список домов опубликован на сайте горадминистрации, пишет Самара-МК.