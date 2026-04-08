Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен

Организаторы ежегодного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области приняли решение о продлении сроков приема заявок на неделю. Творческие коллективы могут направить свои работы до 19 апреля текущего года.

Напомним, конкурс проводится по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс». В каждом из них выделены две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Лучшие работы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

К участию в журналистском конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2025 года. Имена победителей будут названы на торжественной церемонии награждения в рамках проведения фестиваля «Пресса – 2026» в Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698987c19029020f40dcd115. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(846) 214-46-64.